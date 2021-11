Las predicciones que llegan desde Austria sobre un gran apagón a nivel europeo están generando mucho debate en todo el mundo, y muy especialmente en los países que se verían afectados, como España. Hoy te mostramos un artículo de Ikea que deberás tener en casa ya que te vendrá de perlas cuando llegue el gran apagón… ¡y te costará sólo 3 euros!.

El gobierno autriaco ha recomendado a sus ciudadanos seguir una serie de pautas para prepararse cuando llegue el apagón, el cual dan ya por hecho y dicen que durará varias semanas. Un par de años antes de la llegada del coronavirus presagiaron una pandemia, quién sabe si en esta ocasión también sucederá el gran apagón, según sus estimaciones en 2023.

Las velas de jengibre de Ikea que necesitas en tu hogar

No cabe duda de que ante cualquier previsión de apagón es importante tener otras opciones de iluminación, por lo que siempre deberíamos tener velas en casa que nos ayuden a iluminar cuando no haya electricidad. Y no cabe duda de que las velas de jengibre de Ikea son un excelente recurso para tener a mano en cualquier momento que se pueda ir la luz, además de para decorar o aportar un aroma diferente y original a cualquier estancia de la casa.

Se trata de las típicas velas aromáticas de Ikea, las que son pequeñas y circulares. En este caso, un paquete de 30 unidades tiene un precio de 3 euros y su aroma te recordará a las típicas galletas de jengibre navideñas, por lo que serán perfectas para tener en Navidad… y de paso compra un par de paquetes más y las guardas para cuando llegue el apagón.

Las velas VINTER tienen una duración de 4 horas, tiempo durante el que en todo momento mantienen el mismo color y aroma, ya que han sido perfumadas y teñidas profundamente para que esto pueda ser así. Su aroma es cálido y contiene especias de clavo, canela y jengibre, lo que da una combinación espectacular.