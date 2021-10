Ikea es todo un mundo en el que los adultos encontraremos prácticamente cualquier cosa que necesitemos para nuestro hogar, e incluso hay muchos artículos que harán las delicias de los más pequeños. Hoy te mostramos un producto de Ikea que gusta tanto a niños como adultos y que han rebajado tanto que te lo puedes llevar por tan sólo 3 euros.

La tienda sueca siempre le ha prestado mucha atención a los peques de la casa, no sólo para proporcionarles el mobiliario que necesitan sino también para que sus ratos de ocio sean mucho más entretenidos gracias a juguetes, juegos y materiales para hacer manualidades.

Los rotuladores de Ikea que están tirados de precio

Los rotuladores MÅLA son perfectos para niños, un pack de 24 unidades en otros tantos colores diferentes que serán ideales para que los más pequeños de la casa dejen volar su imaginación y creatividad. Gracias al increíble 25% de descuento que tienen actualmente, podrás comprarlos por tan sólo 3 euros… ¡un precio de risa!.

Estos rotuladores de Ikea son en colores vivos y cubren muy bien la superficie que se pinta, además de ser muy fáciles de agarrar para las manitas pequeñas que suelen tener los niños. Son atóxicos, lo que significa que no serán perjudiciales para la salud, y las manchas que dejan se pueden limpiar fácilmente con agua templada y jabón en prácticamente cualquier superficie, aunque es recomendable hacerlo cuanto antes para que no su limpieza no se vuelva misión imposible.

Una de las mejores características que tienen estos rotuladores es que pueden estar hasta tres días destapados sin secarse, y es que sin duda es habitual que los niños no se den cuenta y los dejen sin tapar, o pongan mal la tapa. Lo recomendable, para que duren lo máximo posible, es que los niños aprendan a taparlos siempre que no los estén utilizando.

En su página web, Ikea alerta de que sus pequeñas piezas (la tapa) pueden suponer un riesgo de asfixia, por lo que no son aptos para menores de 3 años. Estos rotuladores de Ikea pertenecen a la serie MÅLA, la cual tiene todo lo necesario para que los niños desarrollen su creatividad y puedan pintar, dibujar, recortar y hacer manualidades casi sin límites.