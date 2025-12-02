El Ibex 35 ha abierto la sesión de este martes, 2 de diciembre de 2025, con una subida del 0,33%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 16.442,4 puntos, por encima de la barrera de los 16.442,4, tras conocerse los datos de paro y de afiliación de España en noviembre, que no han sido muy positivos.

En concreto, España perdió una media de 14.358 afiliados a la Seguridad Social en noviembre, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión. Así, pese a que el paro ha parecido disminuirse ligeramente, el empleo se ha resentido en el penúltimo mes del año a causa de un desplome en la hostelería, que ha perdido más de 116.000 ocupados en un sólo mes.

DWS prevé que la cotización del oro toque los 4.500 dólares por onza durante el próximo año, según ha explicado Vera Fehling, CIO de EMEA de la entidad, en un encuentro con prensa al que ha acudido OKDIARIO. Por otro lado, la experta ha asegurado que sus previsiones son que el euro-dólar se estanque en un tipo de cambio de 1,15, pues, para ella, la divisa norteamericana se ha alejado del estadio de «debilidad».

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión, las principales subidas dentro del Ibex 35 correspondían a Bankinter (+2,27%), ACS (+1,16%), Indra (+1,16%) y Banco Sabadell (+0,99%). En el lado negativo se situaban Telefónica, cuyos títulos cedían un 0,55% en la apertura, y Acciona, que registraba un descenso del 0,24%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada bursátil con signo mixto. En concreto, Milán y Fráncfort avanzaban un 0,26% y un 0,15%, respectivamente, mientras que París y Londres retrocedían un 0,1% y un 0,05%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,17% en la apertura de los mercados europeos, hasta 63,06 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, caía un 0,1%, hasta 59,27 dólares. En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,1614 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años se reducía hasta el 3,225%.