He probado la inyección efecto ‘botox’ de Mercadona y ésta es mi opinión: «Efecto lifting inmediato»

Cada vez que Mercadona lanza un nuevo cosmético cuya fórmula promete una piel rejuvenecida, suele convertirse en un producto viral. Y esta vez no ha sido diferente. Su inyección en forma de sérum y con efecto botox está en boca de todo el mundo. Se trata de un rellenador que viene en formato aplicador, y que ha despertado una curiosidad inmensa entre quienes buscan un efecto tensor rápido sin gastarse una fortuna. Y siendo sinceros, pocos supermercados han conseguido lo que Deliplus logra con cada novedad: hacer que todo el mundo hable en redes y por menos 6 euros.

En mi caso, llevaba unos días leyendo opiniones, viendo fotos del antes y después y buscando experiencias reales. Porque una cosa es lo que promete el envase y otra lo que se nota en la piel. Justo entonces apareció un vídeo que terminó de animarme a probarlo: el de @crisalbertprieto, una creadora de TikTok que decidía poner a prueba este sérum para ver qué tal actuaba en arruguitas finas y líneas de expresión. Su reacción, muy honesta, hizo que me decidiera por fin. Y ahora que lo he probado, puedo decir que sí funciona y que logra ese efecto tensor que hace que las arrugas desaparezcan, o en realidad, se suavicen hasta el punto de verte rejuvenecido. La creadora de contenido aclara que ella sólo tiene 28 años, pero lo cierto es que para pieles a partir de los 25 que es cuando la piel comienza a perder colágeno, puede ser un producto a tener en cuenta.

El sérum con efecto botox que se agota en Mercadona

El producto de Mercadona se presenta como un rellenador de arrugas con efecto botox-like, pensado para zonas muy concretas del rostro:

Frente

Entrecejo

Patas de gallo

Con su acción promete un efecto tensor inmediato, una piel más lisa al instante y una sensación reafirmante que se nota al poco de aplicarlo. Está formulado para todo tipo de pieles y, según la marca, se puede usar tanto sólo como debajo del maquillaje.

El formato, que simula una inyección (aunque es simplemente un aplicador en crema), es muy cómodo. Y ya sabemos que Mercadona, en cuestión de formatos prácticos y precios asequibles, suele ser de los más accesibles del mercado.

Un producto que es viral en TikTok

La creadora @crisalbertprieto decidió grabar su experiencia probando el sérum para que se viera claramente el resultado. Y su vídeo se volvió viral dado que demuestra que sí que funciona, a pesar de que ella deja claro que no tiene muchas arrugas.

Como se ve en su vídeo, y que os dejamos al final, se desmaquilla y lo pone a prueba en el entrecejo y tras dejarlo secar, explica que sí que se nota esa película, típica de los productos lifting inmediatos. De este modo, ve una ligera mejora, un alisado sutil, aunque recalca que en pieles maduras se apreciará más y se podrá valorar el resultado de forma más evidente.

Mi experiencia: ¿hay realmente efecto lifting?

Después de ver su vídeo decidí hacer la misma prueba: piel limpia, zonas a tratar bien localizadas y una capa fina del producto directamente sobre las líneas de expresión.

Lo primero que hay que decir es que el producto tiene una textura más parecida a un gel ligero que a un sérum. Y nada más aplicarlo ya notas un pequeño efecto tensor, como si la piel se estirara un poco. No es incómodo ni deja sensación rígida. Cuando seca, se aprecia ese acabado más liso que, sin ser milagroso, sí aporta un toque de frescor y firmeza inmediata. Es ese tipo de producto que se agradece cuando tienes mala cara o quieres que el maquillaje se asiente mejor.

En mi caso, el resultado fue muy parecido al que mostraba @crisalbertprieto: la piel queda más uniforme, y las líneas finas, sobre todo en la frente, se difuminan un poco. En arrugas profundas no esperaría milagros, pero para un efecto buena cara rápido funciona sorprendentemente bien por el precio que tiene.

¿Merece la pena?

Lo que más sorprende de este producto es que Mercadona consigue, una vez más, ofrecer cosmética funcional a precios muy bajos. Por 6 euros, conseguir un sérum tensor que se note al instante no es habitual. Y esa es una de las razones por las que sus novedades se agotan en cuanto un vídeo de TikTok se viraliza.

No es un sustituto del botox ni pretende serlo. Pero como aliado express para antes de un evento, para mejorar la textura de la piel o para disimular gestos de cansancio, cumple.

Ahora ya lo sabes, si tienes una piel madura o buscas un efecto visible en arrugas marcadas, es probable que notes más el resultado. Si eres joven y solo tienes líneas finas, verás un cambio más ligero, pero aun así agradable.