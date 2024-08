Hacienda está al acecho: así sabe cómo guardas el dinero en tu casa

Hacienda mantiene un control riguroso sobre los movimientos de dinero en efectivo, con el objetivo de prevenir delitos como el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y armas, y el fraude fiscal. Aunque tener dinero en efectivo en casa no es ilegal y no implica pagar impuestos adicionales, la Agencia Tributaria sigue de cerca todas las transacciones significativas para asegurar la legalidad de estas actividades.

La Agencia Tributaria cuenta con un sistema automatizado para vigilar los movimientos de efectivo, basándose en la información proporcionada por los bancos. Según el artículo 93 de la Ley General Tributaria, las entidades financieras están obligadas a compartir con la Administración toda la información relevante sobre operaciones que puedan tener implicaciones fiscales. Esto permite a Hacienda fiscalizar de manera efectiva cualquier transacción en efectivo que cumpla ciertos criterios, garantizando así la seguridad y la legalidad de dichas operaciones.

Así sabe Hacienda el dinero que guardas en casa

Hacienda ha intensificado su vigilancia sobre el uso de dinero en efectivo, especialmente tras endurecer las medidas en julio de 2021 para combatir la economía sumergida. Aunque tener dinero guardado en casa no es ilegal ni tiene un límite establecido, ciertas operaciones pueden levantar sospechas y llevar a una investigación por parte de la Agencia Tributaria.

Los bancos, principales aliados de Hacienda, están obligados a notificar determinadas, operaciones como la retirada o ingreso de más de 3.000 euros, o el uso de billetes de 500 euros, lo que podría desencadenar una inspección. En estos casos, es fundamental poder justificar el origen del dinero, ya que cantidades significativas pueden ser interpretadas como indicios de actividades ilegales.

Hacienda tiene múltiples estrategias para detectar irregularidades y no duda en perseguir el fraude fiscal, incluso cuando el dinero no pasa por el banco y permanece en efectivo en los hogares.

Movimientos que vigila

La Agencia Tributaria mantiene un estricto control sobre las transferencias que superan los 6.000 euros, y la falta de notificación de estas operaciones puede ser considerada un posible delito fiscal, incluyendo evasión, blanqueo de capitales o fraude. Los bancos están obligados a informar a Hacienda sobre cualquier transacción que sobrepase esta cifra, y deben alertar a la autoridad en caso de detectar movimientos inusuales.

Según la normativa, cualquier traslado de dinero o cambio de titularidad fuera del domicilio del propietario de los medios de pago se considera un movimiento. Esto abarca desde papel moneda y monedas metálicas hasta cheques, pagarés, órdenes de pago al portador, tarjetas prepago no nominativas y monedas con al menos un 90% de oro.

Aunque la Ley 10/2010, que previene el blanqueo de capitales, establece un límite de 10.000 euros para las transferencias, muchas entidades financieras limitan los movimientos digitales a 6.000 euros. Además, la ley prohíbe transportar medios de pago por valor igual o superior a 10.000 euros al entrar o salir del país, y restringe los movimientos internos a 100.000 euros.

No informar a Hacienda sobre una transferencia puede resultar en multas que van del 2% al 25% de la cuantía no declarada. En casos donde la transferencia no notificada excede los 10.000 euros, la multa puede llegar a 2.500 euros, y se podría imponer una sanción adicional de 150 euros por presentar documentación incompleta, incorrecta o falsa.

Hay ciertos tipos de ingresos que Hacienda suele investigar con mayor detalle:

Ingresos mayores a 3.000 euros : Hacienda puede investigar la fuente de sumas significativas para asegurarse de su legitimidad.

: Hacienda puede investigar la fuente de sumas significativas para asegurarse de su legitimidad. Manejo de billetes de 500 euros : dado que estos billetes son raros en transacciones diarias, su uso puede levantar sospechas de actividades ilícitas.

: dado que estos billetes son raros en transacciones diarias, su uso puede levantar sospechas de actividades ilícitas. Ingresos repetitivos : la recepción frecuente de pequeñas puede levantar sospechas en las entidades bancarias, que, al detectar este patrón, pueden notificar a Hacienda para que investigue su origen.

: la recepción frecuente de pequeñas puede levantar sospechas en las entidades bancarias, que, al detectar este patrón, pueden notificar a Hacienda para que investigue su origen. Créditos y transacciones superiores a 6.000 euros: cualquier cantidad que supere este umbral puede generar sospechas.

Es importante recordar que cualquier ingreso superior a 10.000 euros debe reflejarse en la declaración de la Renta, sin importar si se recibe en efectivo, cheques o transferencias. La notificación de movimientos a Hacienda, en los casos mencionados, no conlleva sanciones. Sin embargo, si no se puede justificar la procedencia del dinero, Hacienda tomará medidas.

El Gobierno, en su lucha contra el blanqueo de capitales, ha establecido la Orden Ministerial EHA/1439/2006, que obliga a declarar movimientos de efectivo a través del formulario S1, buscando mayor transparencia, sin restringir la libre circulación de dinero.

Bizum

En cuanto a Bizum, la plataforma establece un límite máximo de 1.000 euros por envío. Sin embargo, Hacienda fija un límite anual de 10.000 euros como umbral para declarar los ingresos recibidos a través de este medio. Si se supera dicho límite, es necesario incluir todos los ingresos en la declaración de la renta.

Este límite aplica a particulares. Los autónomos o negocios que acepten Bizum como forma de pago deben declarar los ingresos recibidos de la misma manera que otros pagos. Hacienda puede fácilmente monitorear las transacciones vinculadas a una cuenta o número de teléfono móvil debido a la naturaleza digital del sistema.