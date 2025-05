La junta de accionistas de Grifols, que se celebrará los próximos 4 y 5 de junio, votará la modificación del número de miembros de su consejo de administración, según ha afirmado la empresa a través de un comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La junta tendrá lugar en su sede del Parque Empresarial Can Sant Joan (Barcelona), cuenta con la opción de asistencia telemática y se prevé que se celebre en segunda convocatoria el 5 de junio a las 12:00 horas.

En el orden del día, Grifols incluye, además de la modificación del número de miembros del consejo de administración, la notificación de la no reelección de Thomas Glanzmann. Así, Glanzmann, presidente no ejecutivo hasta febrero y consejero desde 2006, no continuará en el consejo.

La empresa ha destituido al directivo apenas cinco meses después de su nombramiento y será sustituido por una presidenta independiente, Anne-Catherine Berne, en un movimiento con el que pretende acallar las críticas de los inversores a su gobierno corporativo.

Glanzmann ha sido consejero de Grifols durante 20 años y en 2023 fue nombrado presidente ejecutivo. Con el estallido del escándalo a raíz del informe de Gotham City hace un año, la compañía emprendió varios cambios en su gobernanza, el más importante de los cuales fue el nombramiento de un consejero delegado con todos los poderes ejecutivos: Nacho Abia.

Con ese nombramiento, Glanzmann -hombre de confianza de la familia Grifols- pasaba a ser presidente no ejecutivo. Un movimiento con el que la biofarmacéutica catalana esperaba acallar las críticas sobre su gobernanza, ya que también había retirado a los miembros de la familia de los cargos ejecutivos.

Puntos de la junta de Grifols

Además de lo anterior, la junta votará la reelección de Víctor Grifols Deu como miembro del consejo y ratificará los nombramientos por cooptación de Paul S. Heredeen y Pascal Ravery como consejeros.

Entre otros puntos, los accionistas revisarán y aprobarán las cuentas anuales del ejercicio 2024 y se designará a Deloitte Auditores como entidad encargada de verificar la información sobre sostenibilidad.

Además, la junta someterá a votación, en carácter consultivo, el Informe Anual de Remuneraciones, así como la aprobación de la política de remuneración de los consejeros y de un plan de incentivos en acciones para 2025.

La junta también abordará la corrección de una «inconsistencia» relacionada con las opciones sobre acciones de la Sociedad otorgadas a Thomas Glanzmann, aprobadas en la junta del 16 de junio de 2023.

Finalmente, se propondrá la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dejando sin efecto la autorización anterior, acordada en la junta del 9 de octubre de 2020.