El Gobierno que más presume de defender lo público privatiza la gestión de los fondos europeos

El Gobierno que más ha presumido de defender «lo público» y que ha demonizado -y freído a impuestos- «lo privado» ha privatizado la gestión del reparto de los 70.000 millones de fondos europeos que ya está recibiendo España. Parece ser que los 90.400 funcionarios de los ministerios (más los asesores y los cargos de confianza) no son suficientes para gestionarlos sin ayuda externa.

Los Ministerios de Sanidad (Carolina Darias), Hacienda (María Jesús Montero) e incluso Trabajo, controlado por Podemos (Yolanda Díaz), han licitado en concursos públicos la subcontratación a empresas privadas de la gestión de estas ayudas públicas en los últimos meses por un importe total de 43,77 millones de euros.

Esta privatización supone un reconocimiento implícito de lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se empeña en negar: que las empresas privadas son más eficientes que la Administración y, por ello, son capaces de gestionar lo que los ministerios no pueden. Lo cual también podría dar pie a un debate sobre el sobredimensionamiento del sector público: ya que no es capaz de sacar adelante su trabajo y debe subcontratarlo, no parece que sean necesarios tantos funcionarios.

Por otro lado, esto explica que, hasta junio, sólo se haya repartido el 7% de los fondos europeos Next Generation previstos para 2022 (28.246 millones), tal como ha denunciado OKDIARIO. Una situación que alcanza el sonrojo en el Ministerio de Educación de Pilar Alegría, donde sólo se han entregado el 0,9% de los fondos presupuestados, y ese dinero ha ido íntegramente a pagar sueldos.

Sanidad, el que más gasta

El Ministerio de Sanidad se lleva la palma con un contrato de subcontratación de 17,25 millones. Ha licitado los «servicios de análisis, gestión, seguimiento, evaluación, información y control» de las actividades de los programas operativos asociados a proyectos de la estrategia de «salud digital» y a proyectos financiados con el Plan de Recuperación y Resiliencia (es decir, con los fondos europeos).

A Darias le sigue Díaz, con un presupuesto de 11,6 millones para que una empresa privada haga el trabajo de los funcionarios y demás empleados públicos. En este caso, el concepto es «nuevos desarrollos y modernización de aplicaciones desde la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social y la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social».

Finalmente, Montero ha sido más ahorrativa y sólo se gastará 2,32 millones en la privatización de esta gestión. En su caso, alegó falta de personal para justificar esta medida, pese a que Hacienda es el cuarto ministerio con más funcionarios: 7.329 (sólo le superan Interior, Defensa y Educación).

Aquí no acaban los gastos de esta privatización. Otros departamentos están adjudicando licitaciones para el suministro de equipos tecnológicos (básicamente, ordenadores portátiles) con cargo a los fondos europeos. En este capítulo, destacan Interior, Trabajo de nuevo y Política Territorial (Isabel Rodríguez). En total, otros 12,6 millones más, que sumados a los contratos anteriores, dan los citados 43,7 millones en total.