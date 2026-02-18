El Gobierno lo ha confirmado: está dando 525 euros más a los jubilados si hacen esto

El Gobierno ofrece una ayuda de 525 euros a los jubilados más vulnerables que no tengan una vivienda en propiedad. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos para acceder a una pensión no contributiva de jubilación o invalidez podrán solicitar este complemento extra que entregan las comunidades autónomas a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de 525 euros para los jubilados.

España cuenta con 10,4 millones de beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares, pero hay alrededor de un buen número de españoles que no cumplen con los requisitos de cotización para acceder a una pensión del sistema de la Seguridad Social. Para ellos, el Gobierno, a través del IMSERSO, ofrece las llamadas pensiones no contributivas de jubilación e invalidez a las que pueden acceder los trabajadores que no lleguen al mínimo de 15 años de cotización y no superen un límite de ingresos.

Las pensiones no contributivas las reciben 457.000 personas en nuestro país y desde el 1 de enero se aprovecharán de un incremento de un 11,4% que ha elevado esta ayuda hasta los 8.803,20 euros brutos anuales, que equivale a 628,80 euros en 14 pagas. Este será el límite de ingreso que no podrán superar las personas que quieran ser beneficiarias de esta prestación. También tendrán que acreditar residir en territorio español y haberlo hecho «durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud».

La ayuda de 525 euros para los jubilados vulnerables

El Gobierno también ofrece otra ayuda para los jubilados más vulnerables y esto tiene que ver con la vivienda, uno de los grandes males de nuestro país que no se está sabiendo atajar Sánchez y compañía. Las medidas intervencionistas recientemente aprobadas por el Ejecutivo no han funcionado y los números lo demuestran: el precio de la vivienda ha arrancado 2026 llegando a un récord de 2.650 euros el metro cuadrado y, en lo que respecta al mercado del alquiler, ascendió a un 8,1% en enero.

Así que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, a través de las comunidades autónomas, ofrece una ayuda de 525 euros al año para los jubilados que no tengan una vivienda en propiedad. Para ello, según informa la página web oficial de la Comunidad de Madrid, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:

Disponer de una pensión no contributiva en nómina, tanto en el momento de presentación de la solicitud como en la fecha de resolución.

Presentar la solicitud en plazo (desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente a la ayuda de alquiler).

No tener vivienda en propiedad.

La vivienda para la cual se solicita la ayuda debe ser el domicilio habitual.

Ser arrendatario titular del contrato de alquiler.

En el caso de varios arrendatarios beneficiarios de PNC, solo podrá solicitarlo el que figure en primer lugar.

Residir en la vivienda al menos 180 días antes de la solicitud.

Vigencia mínima del contrato de alquiler de 1 año.

No tener relación de parentesco hasta el tercer grado con el arrendador o propietario de la vivienda alquilada.

El arrendamiento tiene que ser de una vivienda, no siendo válido el alquiler de un local, garaje o habitación.

Los beneficiarios de una PNC de jubilación que cumplan con los requisitos podrán recibir una ayuda de 525 euros extra anuales que se sumarán al importe de su pensión de jubilación.