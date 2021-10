El Gobierno de Pedro Sánchez ha librado a Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), de comparecer en el Congreso para explicar la actuación del regulador de los mercados en la reciente OPA del fondo australiano IFM sobre Naturgy. Las sospechas de que IFM, que finalmente ha conseguido un 10,83% de la gasista, pueda actuar de forma concertada con los otros dos fondos, CVC y GIP, que suman otro 40%, son generalizadas en el sector.

«Entre los tres suman algo más del 50%. Está claro que el consejo de Naturgy no lo van a controlar, pero otra cosa es la Junta de Accionistas. En IFM tienen claro que no pueden votar a favor de vender activos por ejemplo, porque es una de las condiciones impuestas por el Gobierno para aceptar la operación, pero pueden abstenerse, eso no se lo prohíbe nadie», explican fuentes del sector. «Y absteniéndose dejan a Criteria Caixa en una posición muy complicada y casi imposible evitar esa venta de activos en una hipotética Junta», señalan.

Ante esta situación, PP y Vox van a vigilar todos los pasos que se vayan dando en la gasista. Víctor González, diputado de Vox, ya mantuvo una reunión hace unas semanas con Buenaventura para pedirle datos sobre la actuación de la CNMV durante la OPA y si investigaron la posible concertación de los tres fondos. Su respuesta no fue convincente, en su opinión.

Por lo tanto, Vox requirió la comparecencia de Buenaventura en la Comisión de Economía del Congreso, petición que fue tumbada por PSOE y Podemos en la mesa de las Cortes. Y, además, tanto Vox como el PP han solicitado también la presencia del presidente de la CNMV en la ronda de comparecencias de responsables de organismos públicos para explicar los Presupuestos Generales de 2022. Sin embargo, de nuevo, PSOE y Podemos han vetado la presencia de Buenaventura en el Congreso esta semana, cuando se están produciendo estas comparecencias.

PP y Vox tendrán que esperar entonces a la próxima comparecencia de Buenaventura, la habitual, con motivo de la presentación del informe anual, que se suele producir cada junio. Vox ha dejado claro que no le va a temblar la mano en acudir a la justicia en cuanto vea algún movimiento extraño de IFM que incumpla las condiciones impuestas por el Ejecutivo -no vender activos, mantener la sede en España…-.

Batalla interna

Buenaventura ha señalado en privado que probar una concertación de accionistas es muy difícil. Pero en las próximas semanas se avecina una batalla interna entre Criteria Caixa, por un lado, que tiene un 26,7% del capital, y los fondos CVC, GIP e IFM, que suman algo más del 50%. De momento, el precio de la acción -está por encima del precio de la OPA, 22 euros- ha evitado que Criteria alcance el 29,9% de la gasista, como ha anunciado al mercado.

De momento, el siguiente paso será que IFM solicite formalmente un puesto en el consejo de Naturgy, que ampliará la cifra actual de consejeros para dar entrada a IFM y cumplir con las normas de buen gobierno que marca la CNMV. Está por ver si la gasista amplía en dos sillones el consejo para dar otro puesto más a Criteria.