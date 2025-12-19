El Gobierno confirma el giro histórico en las pensiones y ya es oficial: 140 euros más para estas personas

El Gobierno entrega a los pensionistas hasta 140 euros al mes por el complemento por la brecha de género. Esta ayuda de la Seguridad Social está dedicada a los padres que en su día sufrieron una pérdida de ingresos por el cuidado de los hijos. Este complemento lo pueden solicitar tanto madres como padres y la cantidad va en función de los hijos a cargo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta ayuda de hasta 140 euros del Gobierno.

El pasado año 2021, el Gobierno sustituyó la tradicional ayuda de la maternidad por el complemento por la brecha de género. Esta ayuda se aprobó como un extra para los beneficiarios de una de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social que en su día sufrieran una pérdida de ingresos por estar al cuidado de los hijos. Estas cantidades siempre han estado a disposición de las mujeres, pero una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó hace unos meses que los hombres también debían ser beneficiarios de este derecho.

Así que el complemento para la brecha de género está disponible en España tanto para madres como para padres con el objetivo de compensar el perjuicio en la carrera profesional que haya supuesto estar al cuidado de los hijos. Estas cantidades son un extra que se aplica a la pensión mensual de los 9,4 millones de beneficiarios de una contributiva en España y va en función del número de hijos. Va desde los 35,9 euros al mes hasta los 140 euros al mes para los padres con cuatro o más hijos.

La ayuda de hasta 140 euros del Gobierno

La Seguridad Social también avisa en sus canales oficiales sobre los requisitos para solicitar esta ayuda de hasta 140 euros al mes que entrega el Gobierno. Son los siguientes:

Accceder a una pensión a partir del 4 de febrero de 2021.

No haber recibido el complemento por maternidad o para la reducción de la brecha de género con anterioridad.

Haber tenido al menos un hijo.

Que la cuantía de la pensión sea inferior a la del otro progenitor.

Este último es importante. En caso de que los dos miembros de la pareja sean pensionistas sólo uno podrá recibir el complemento por brecha de género, y en este caso lo hará el miembro con la pensión más baja. El futuro beneficiario de este complemento tendrá que presentar el documento de identidad y la documentación que demuestre el vínculo familiar, como puede ser el libro de familia, actas de nacimiento o el certificado de adopción.

Por lo que respecta a las cuantías, el pago se realizará de forma mensual con dos pagas extraordinarias en junio y noviembre. Este complemento lo recibirán también los pensionistas que superen el límite establecido por la pensión máxima del sistema. Según informa la Seguridad Social, estas serán las cuantías en función del número de hijos:

Un hijo: 35,9 euros al mes / 430,8 euros al año.

35,9 euros al mes / 430,8 euros al año. Dos hijos: 71,8 euros al mes / 862,6 euros al año.

71,8 euros al mes / 862,6 euros al año. Tres hijos: 107,7 euros al mes / 1.292,4 euros al año.

107,7 euros al mes / 1.292,4 euros al año. Cuatro o más hijos: 143,6 euros al mes / 1.723,2 euros al año.

La Seguridad Social también hace mención a un punto importante. «Una vez aprobado el complemento, los pagos empezarán a contar desde que te concedieron tu pensión, por lo que cobrarás los atrasos», dice sobre una situación que afecta a miles de hombres a los que se les ha ido pagando las cantidades adeudadas después de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del mes de mayo.

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo resolvió en la sentencia 639/2025 que el complemento de pensión para la reducción de la brecha de género debe ser satisfecho a los varones en las mismas condiciones que a las mujeres. Por ello, hace unos días el Consejo de Ministros aprobó una transferencia de crédito de 880 millones de euros para que la Seguridad Social pueda indemnizar a los hombres que en su día debieron recibir este complemento por la brecha de género.