La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha sometido este jueves al examen parlamentario ante la Eurocámara, con dos mociones de censura en su contra, tanto de la coalición de la izquierda (The Left) y el flanco de la derecha (Patriots for Europe). La votación ha fracasado en ambos casos y la dirigente ha sobrevivido otra moción más en Estrasburgo tras reunir al flanco centrista en Estrasburgo.

En concreto, en relación a la moción de censura lanzada por el flanco de la derecha, acumuló 179 votos a favor (25%), 378 en contra (53%) y 78 abstenciones. La moción de la izquierda rindió resultados similares: el grupo logró 133 votos a favor y 338 en contra (53%). El núcleo centrista del Parlamento Europeo, que forma casi la mayoría de la composición de la Eurocámara rescató a von der Leyen. La presidenta del Ejecutivo europeo se pronunció tras la votación: «Agradezco profundamente el gran apoyo recibido hoy», escribió en la red social, X.

Es la tercera vez que la líder del Ejecutivo europeo sobrevive una moción de censura durante su liderazgo de seis años; la primera vez fue en junio de 2024, tras el escándalo de Pfizergate, que se centraron en las conversaciones entre Von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla durante la crisis sanitaria de 2020.

Noticia de última hora, habrá actualización en breve.