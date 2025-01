Formulario paso a paso para reclamar los 4000 € a Hacienda: la clave de los mutualistas

El año 2025 ha comenzado con importantes novedades para los mutualistas que esperan recuperar el dinero pagado de más a Hacienda en el pasado. La Agencia Tributaria ha anunciado cambios significativos en el procedimiento para solicitar estas devoluciones, eliminando el formulario de solicitud habilitado previamente al 22 de diciembre de 2024. Este ajuste llega tras una sentencia clave del Tribunal Supremo, que determinó que los mutualistas deberían haber tributado solo por el 75% de sus pensiones, en lugar del 100% como se había hecho hasta ahora.

Los cambios no sólo afectan al formulario, sino también al proceso y los plazos de reclamación a los que deberemos estar atentos a partir de ahora. Por ello, si eres mutualista y deseas reclamar hasta 4.000 euros, es crucial que comprendas los nuevos requisitos y pasos a seguir para garantizar que tu solicitud sea aceptada. A continuación, te ofrecemos un desglose detallado para facilitarte este proceso y te explicamos bien de qué modo funciona el nuevo formulario disponible por parte de Hacienda de modo que puedas rellenarlo bien y también, los pasos a seguir para su entrega y los plazos para cobrar el dinero que se te debe.

Formulario para reclamar los 4000 € a Hacienda

El Tribunal Supremo marcó un antes y un después en marzo de 2024 al determinar que los mutualistas habían tributado incorrectamente durante años. Esto permitió que Hacienda habilitara un formulario online para que los afectados pudieran rectificar sus declaraciones de 2019 a 2022. Sin embargo, con la llegada de 2025, el sistema se ha transformado por completo.

El Boletín Oficial del Estado del 21 de diciembre de 2024 establece que las devoluciones ahora deben gestionarse de forma anual y no como un paquete conjunto de los últimos cuatro años no prescritos. Además, Hacienda inadmitirá cualquier solicitud que no se ajuste a las nuevas normas, incluyendo aquellas presentadas con apoderamientos anteriores a la fecha de entrada en vigor de esta disposición. Esto subraya la importancia de utilizar el nuevo formulario adecuado y cumplir con los plazos establecidos.

Cabe destacar que esta disposición también pone fin a la posibilidad de reclamar mediante procedimientos acumulados. Los mutualistas deberán tener en cuenta que el cumplimiento estricto de las nuevas normas será imprescindible para evitar rechazos o demoras innecesarias en las devoluciones.

¿Cuándo y cómo presentar la solicitud?

La Agencia Tributaria ha definido un calendario claro para gestionar estas devoluciones. Las solicitudes para el período impositivo de 2019, así como para otros ejercicios anteriores no prescritos, son exigibles desde el pasado 1 de enero de 2025. Sin embargo, estas devoluciones se tramitarán anualmente según el siguiente esquema:

Inicio de presentaciones: a partir del 2 de abril de 2025, coincidiendo con el plazo voluntario de presentación de la declaración del IRPF.

a partir del 2 de abril de 2025, coincidiendo con el plazo voluntario de presentación de la declaración del IRPF. Presentación online: los mutualistas deberán rellenar el formulario específico que se habilitará en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

los mutualistas deberán rellenar el formulario específico que se habilitará en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Un año por solicitud: cada formulario corresponde a un ejercicio fiscal, lo que significa que deberás realizar una solicitud independiente por cada año reclamado.

Es fundamental no dejar pasar los plazos estipulados, ya que las solicitudes fuera del periodo voluntario no serán admitidas. Para garantizar que todo esté en orden, revisa con cuidado tus documentos antes de enviar cada formulario.

Paso a paso: cómo reclamar tus 4.000 euros

1. Accede a la Sede Electrónica de Hacienda

El primer paso consiste en ingresar a la página web oficial de la Agencia Tributaria. Aquí encontrarás el apartado destinado a las solicitudes de devolución para mutualistas.

2. Completa el formulario específico

Rellena el formulario correspondiente al ejercicio fiscal que deseas reclamar. Asegúrate de contar con los datos necesarios, como tu NIF, las declaraciones previas y los justificantes que acrediten el exceso tributado.

3. Firma electrónica o Cl@ve PIN

Para garantizar la validez de tu solicitud, utiliza tu certificado digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve PIN. Esto asegura que el proceso sea rápido y seguro.

4. Presenta la solicitud

Envía el formulario a través de la plataforma online. Una vez realizado, recibirás un justificante de presentación que deberás conservar.

5. Revisión y resolución

La Agencia Tributaria analizará tu solicitud y, si todo está correcto, procederá a la devolución del importe correspondiente en los plazos establecidos.

Recomendaciones finales para los mutualistas

Es importante que los mutualistas revisen cuidadosamente las nuevas disposiciones publicadas en el BOE y se ajusten a los nuevos procedimientos para evitar retrasos o denegaciones. Aquellos que hayan utilizado apoderamientos anteriores deberán actualizarlos y asegurarse de que sus representantes estén informados sobre las nuevas normas.

También se recomienda consultar con un asesor fiscal si tienes dudas sobre cómo completar el formulario o si necesitas asistencia en la revisión de tus declaraciones pasadas. La correcta presentación de la documentación es clave para agilizar la devolución.

No olvides que cada paso cuenta. Desde la recopilación de documentos hasta el uso de las herramientas digitales, un enfoque metódico puede marcar la diferencia en el éxito de tu reclamación. En definitiva, aunque el nuevo proceso pueda parecer más complejo, seguir estas pautas te permitirá reclamar con éxito hasta 4.000 euros a Hacienda, asegurando que recibas lo que te corresponde. ¡No dejes pasar esta oportunidad!.