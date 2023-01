Las fiambreras de Aldi de todos los colores y tamaños que salvarán tus comidas fuera de casa por menos de 10€

Las fiambreras o túpers se han convertido en elementos imprescindibles en nuestro día a día, especialmente cuando te llevas alguna de las comidas del día para comer fuera de casa, por ejemplo en la oficina, en clase o en cualquier otro lugar, ya que es el mejor recipiente para llevar la comida. Hoy te mostramos las fiambreras de Aldi que lo están petando y que puedes encontrar en diferentes colores y tamaños por menos de 10 euros, un chollazo que te solucionará todas tus comidas fuera de casa.

Aldi ofrece en su sección de hogar una gran variedad de artículos para la cocina que te vendrán de perlas, en muchos casos muy útiles para el día a día y que realmente pueden suponer una ayuda muy interesante en muchas de tus rutinas. La cadena alemana es todo un éxito en España, una empresa en constante crecimiento que supera ya los 300 establecimientos en nuestro país y que tiene más inauguraciones previstas en los próximos meses.

Las fiambreras de Aldi que necesitas en tu cocina

Estas fantásticas fiambreras de Aldi son un juego de cuatro fiambreras a elegir en diferentes colores, un conjunto que te vendrá de maravilla en tu cocina y te solucionará tus comidas fuera de casa al proporcionarte los mejores recipientes para transportar y conservar la comida con las mayores garantías. El pack de 4 tiene un precio de tan sólo 6,99, un chollazo que sin duda merece la pena aprovechar.

De gran resistencia, son recipientes fabricados en polipropileno que están libres de BPA, por lo que ninguno de los alimentos sufrirá malos olores, no se derramará, no se abrirá por sorpresa, no se deformará el plástico y muchos otros problemas que te ahorrarás. Disponibles en rojo, rosa o azul, todas cuenta con anillo de silicona antifugas, y tienen la gran ventaja de que son fiambreras aptas tanto para el lavavajillas como para el microondas y el congelador.

Es importante que tengas en cuenta que tienes dos opciones disponibles, ambas con el mismo precio. Por un lado, la primera opción te ofrece 4 fiambreras de 0,5 l, 0,9 l, 1,5 l y 2,4 l de capacidad, mientras que la segunda de las opciones ofrece también 4 unidades, en este caso con capacidades de 0,4 l, 0,8 l, 1,4 l y 2,3 l.

Si sueles llevarte la comida a la oficina y quieres utilizar el recipiente que mejor la conserve, sin duda estas fiambreras de Aldi son una de tus mejores opciones.