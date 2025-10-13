OKDIARIO ha tenido la oportunidad de hablar con Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, que nos ha hablado sobre la situación actual de CEPYME. «Ahora CEPYME parece más un departamento de CEOE que una confederación independiente», ha subrayado Santiago.

Mientras que sobre una posible vuelta de Gerardo Cuerva para que vuelva para dar un giro a la política de la CEOE, Santiago explica que «me encantaría, pero hay que preguntárselo a Gerardo Cuerva. Me encantaría que hubiera de nuevo un Gerardo Cuerda al frente de la CEOE».

La situación actual de CEPYME

«Si preguntas a unos cuantos cientos de los que estamos en CEOE y CEPYME, todos te van a contestar lo mismo que yo. Ojalá vuelva Gerardo Cuerva, ojalá salga un Gerardo Cuerva y que haya un giro radical en las organizaciones empresariales», ha asegurado Santiago.

De igual forma, destaca que uno de los principales problemas de las pymes en la actualidad es la falta de representación y que no están siendo defendidas de la forma correcta.

La defensa de los derechos de las pymes

Así, con respecto, a cómo están siendo defendidos los derechos de las pymes en la actualidad, Fernando Jesús Santiago considera que «desde el punto de vista empresarial o de organización no están bien definidas. Hay organizaciones empresariales que no están siendo ahora mismo lo suficientemente defensoras de las empresas, se han quedado obsoletas absolutamente y han dejado de representar a muchos de sus participantes, a sus asociados. La gran mayoría de las empresas no están representadas, en concreto, la pyme está ínfimamente defendida».

«Muchos propietarios de pymes están sufriendo un calvario. Y esto es porque quien está arriba del todo y tiene que representarlas está más interesado en representarse a sí mismo o en representar a las grandes multinacionales que a las pequeñas empresas y, por lo tanto, no sólo no las defiende, sino que en muchas ocasiones coarta o pone límites», ha afirmado Santiago.

Asimismo, en uno de los últimos barómetros del Consejo General, se le preguntó a los gestores administrativos si consideraban que las empresas estaban bien representadas por las confederaciones empresariales. Y la respuesta mayoritaria fue que no.

«No considero que haya que ser un atacante contra las organizaciones sindicales y contra el Gobierno. Lo que sí considero es que tiene que haber alguien que ejerza una mayor representación defensiva de las pequeñas empresas. Hay representantes, pero no están defendiendo y hay defensores, pero no son representantes», ha expuesto.