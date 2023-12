Pedro Sánchez ha confirmado a Alberto Núñez Feijóo que no piensa prorrogar la rebaja del IVA de la luz, que volverá a ser del 21% en enero, ni del resto de impuestos que gravan el recibo eléctrico. Algo que ya daban por hecho las empresas eléctricas, como adelantó OKDIARIO.

«Respecto al plan económico que piensa aprobar el Gobierno, le he pedido que lo focalice en las rentas medias y bajas, que rebaje el IRPF a esas rentas como están haciendo muchas comunidades autónomas, y que mantenga la rebaja del IVA de los alimentos, incluyendo la carne y el pescado, y también en el ámbito energético, así como que proponga una senda de consolidación fiscal con concreción por años. La respuesta fue que no, simplemente ha dicho que miraría lo que se puede bajar en el IVA de los alimentos», ha explicado Feijóo tras la reunión mantenida este viernes con el presidente del Gobierno.

El fin de esta rebaja implicará una fuerte subida del recibo a partir de enero. Ahora mismo, los consumidores sólo pagan un 5% de IVA en la luz, pero en 2024 volverán a abonar un 21% de su factura en ese impuesto. Pero la subida será aún mayor porque otro tributo, el impuesto especial de la electricidad, pasará del 0,5% en que se situó el año pasado al 5,11% del recibo. Finalmente, se retomará el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que deben abonar las compañías pero que trasladan al precio de la luz.

Pero los más perjudicados de esta prolongación de las ayudas pueden ser los hogares más vulnerables, ya que el bono social también se amplió el año pasado dentro de las medidas excepcionales. Así, los consumidores vulnerables tienen en 2023 un descuento del 65% en su factura, pero en 2024 volverá al del 25%. Para los vulnerables severos, el descuento actual es del 80% y se reducirá en 2024 al 40%.

La posible prórroga de estas medidas de ahorro para los hogares, adoptadas para hacer frente a la subida de la energía del año pasado, ha provocado un nuevo enfrentamiento en el seno del Gobierno de coalición, ya que Sumar ha presionado para la prolongación de la rebaja del IVA de la luz durante 2024. En consecuencia, no sentará bien a Yolanda Díaz esta confirmación de su supresión y seguramente intentará frenarla como ha hecho con la revisión del impuestazo a las empresas energéticas.

Sin embargo, la Comisión Europea presiona en sentido contrario, ya que ha pedido a todos los países la supresión de este tipo de medidas excepcionales por el impacto que tienen en sus cuentas públicas. Esta misma semana se han aprobado las nuevas reglas fiscales, que obligan a todos los países a reducir su déficit público al 3% del PIB y su deuda al 60%, con obligaciones concretas de rebajas anuales.

Además, Bruselas considera que ya no hay razones objetivas para mantener estas rebajas, ya que los precios del gas (de los que dependen los de la luz) han bajado mucho en los últimos meses. De ahí que no vaya a autorizar que España prolongue el tope al gas -la «excepción ibérica»- en la fijación del precio mayorista de la electricidad.

De hecho, tanto Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, como el propio Pedro Sánchez han admitido que es difícil justificar en la actualidad la existencia de «beneficios caídos del cielo», por lo que anunciaron una revisión del impuesto extraordinario a las energéticas (que finalmente paró Díaz). Por la misma razón, tampoco se justificaría prolongar las rebajas de impuestos del recibo.

Deuda autonómica

En el encuentro mantenido con el presidente del Gobierno, el líder de la oposición también ha planteado la necesidad de «multilateralidad e igualdad de trato en la financiación de las comunidades autónomas, que no puede traducirse en la condonación de la deuda en unos territorios en condiciones diferentes de otros. Ni mucho menos que se transfiera la gestión de todos los tributos a una comunidad», en referencia al pacto de Sánchez con los independentistas catalanes.

«Me ha contestado que va a hacer la condonación de la deuda sin esperar al nuevo sistema de financiación autonómica, y no rechaza que una comunidad gestione el 100% de los tributos», ha añadido Feijóo en su comparecencia posterior a la reunión.

Telefónica

Por último, el líder del PP ha pedido a Sánchez «aclaraciones sobre la toma de posición en Telefónica, porque no me había dado ninguna información hasta ahora. Me ha dicho que no afecta al gobierno corporativo de Telefónica ni al futuro de su independencia corporativa».

«También le he planteado que, antes de gastarnos 2.000 millones en una toma de participación, se puede mantener la españolidad de Telefónica poniéndola en igualdad de condiciones con otras operadoras. Me ha dicho que puede estudiar un cambio de regulación, pero nada más», ha concluido Feijóo..