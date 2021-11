Las grandes farmacéuticas han comenzado la carrera contra reloj para poder desarrollar una vacuna específica para la variante Sudafricana. La firma biotecnológica estadounidense Moderna anunció este viernes su intención de desarrollar un suero de refuerzo específico para la nueva variante Omicron del Covid, detectada en Sudáfrica y considerada «preocupante» por la OMS.

«Moderna desarrollará rápidamente una vacuna candidata para una dosis de refuerzo específica para esta variante», dijo la compañía estadounidense en un comunicado. El anuncio se inscribe en una estrategia dirigida para trabajar en dosis específicas de refuerzo para las variantes preocupantes, según Moderna.

«En 2020-2021, eso ya incluyó las dosis de refuerzo para las variantes Delta y Beta», precisó el laboratorio, que indicó haber «demostrado en repetidas oportunidades su capacidad de hacer pasar nuevos candidatos a la fase de ensayos clínicos en 60-90 días». Así, desde su inicio, «hemos dicho que para combatir la pandemia, es imperativo ser proactivo ante la evolución del virus», afirmó el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel.

Frente a esto, «una dosis de refuerzo de una vacuna autorizada representa la única estrategia disponible actualmente para aumentar la inmunidad menguante», por lo que están trabajando «rápidamente» para probar la capacidad de su vacuna actual para «neutralizar la variante» y esperan poder obtener más datos en las próximas semanas sobre el resultado.

La estrategia de la farmacéutica se basa en tres líneas de acción en las que están evaluando una dosis ligeramente modificada de su actual vacuna, a la vez que están estudiando dos candidatos de refuerzo que ya habían sido diseñados para anticiparse a mutaciones y, además, un refuerzo específico para la variante Omicron.

