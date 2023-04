Los expertos eligen estos tres productos españoles como los mejores del mundo

Prácticamente cada día surgen nuevos listados con «los mejores» en determinadas categorías, por ejemplo en viajes, alimentación o moda, entre muchas otras, y siempre resulta interesante conocer cuáles son las valoraciones de los expertos o las opiniones de los consumidores, según el caso. Hoy te mostramos los tres productos españoles que los expertos han situado como los tres mejores del mundo en determinada categoría y que es lo más lógico ya que son espectaculares… ¡te gustan seguro!

TasteAtlas, plataforma digital especializada en comidas de todo el mundo, ha elaborado una lista con los 50 mejores productos cárnicos del mundo, y distintas variedades de jamón ibérico se han posicionado en el podium ganador, los tres primeros puestos para tres ibéricos… ¡totalmente merecido!.

El primer puesto del mejor producto cárnico del mundo es para el Jamón ibérico 100% bellota, un producto que sin duda tiene una calidad inmejorable y merece por completo ese puesto, ocupando el segundo lugar el Jamón ibérico de bellota y siendo el tercero para el Jamón ibérico. Además de que los tres primeros puestos sean para productos españoles, entre los 50 mejores encontramos otros 4 productos nacionales: Jamón serrano (8), Guijuelo (14), Jabugo (18) y Chorizo de Cantimpalos (50).

