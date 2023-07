Estas son las colonias de Lidl que se parecen a las más famosas: las equivalencias que debes conocer

Las equivalencias de perfumes y colonias que se venden en los supermercados y otros establecimientos especializados suelen generar mucho interés entre el público, ya que ofrecen la posibilidad de llevarse versiones de productos de lujo a precios mucho más baratos que los originales, tal y como sucede en Mercadona o Lidl, entre otros. Hoy te mostramos las equivalencias de perfumes y colonias de Lidl que tienes que conocer y que te vendrán de perlas para utilizar o para regalar ya que no tienen nada que envidiar a las originales… ¡toma nota!

Lidl cuenta con una amplia sección de perfumería con la que triunfa tanto con sus perfumes como con sus colonias, cremas y otros productos cosméticos, principalmente por ser productos de gran calidad a precios muy bajos. De hecho, muchos de los productos de perfumería de Lidl han sido elegidos por los expertos entre los mejores del mercado.

Las equivalencias de perfumes y colonias de Lidl

Perfumes y colonias son dos de los productos de perfumería que más éxito suelen tener entre el público, imprescindibles para su uso tanto en el día a día como en las ocasiones especiales. En esta lista podrás conocer las equivalencias que más éxito tienen en Lidl y que te encantará probar ya que tienen una excelente relación calidad-precio:

Equivalencias de perfumes Lidl para mujer

Suddenly De amor – Amor Amor de Cacharel

Madame Glamour – Coco Mademoiselle de Chanel

Lovely – J’Adore de Dior

D’Elle – For Her de Narciso Rodríguez

Cotton Blue – Light Blue de Dolce Gabbana

Stylish Girl – Good Girl de Carolina Herrera

De amor equivale a Amor Amor de Cacharel

Equivalencias de perfumes de hombre de Lidl

Essence Dark equivale a Hugo Boss Dark Blue

Unicko equivale a Solo de Loewe

Aqua Fresh equivale a ACQUA DI GIÒ de Giorgio Armani

No cabe duda de que las equivalencias suponen una fantástica opción para cualquier persona, especialmente para aquellas que quisieran llevar un perfume o colonia de lujo pero no se pueden permitir o no quieren gastar lo que cuesta el original. En este caso, Lidl ha creado una gama muy completa con diferentes aromas, todos agradables y duraderos que se convierten en una excelente opción, por lo que si buscas un nuevo perfume tanto para ti como para regalar a alguien, entre estas equivalencias de la cadena alemana encontrarás opciones más que interesantes para todo tipo de personalidades.