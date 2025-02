Ésta es la mejor fabada asturiana en lata de supermercado: lo ha confirmado un experto

La fabada asturiana es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española y un verdadero orgullo para Asturias. Su sabor intenso y su contundencia lo convierten en una opción perfecta para los días más fríos. Sin embargo, su elaboración tradicional requiere de tiempo y paciencia: es necesario poner las fabes a remojo el día anterior y cocinarlas a fuego lento durante al menos tres horas. Es por eso que muchas personas optan por la comodidad de las fabadas en lata, una alternativa que permite disfrutar de este manjar sin necesidad de invertir tanto tiempo en la cocina.

Los supermercados ofrecen una gran variedad de fabadas en conserva, con diferentes precios y calidades. Desde marcas blancas hasta opciones gourmet, la oferta es amplia y variada. Pero, ¿cuál es la mejor fabada en lata? Para resolver esta duda, un experto ha realizado una cata de varias marcas disponibles en los supermercados españoles, analizando aspectos como el sabor, la textura y la calidad de los ingredientes.

La mejor fabada asturiana en lata según un experto

Para llevar a cabo el análisis, se seleccionaron tres marcas de fabada en lata ampliamente disponibles en el mercado. Cada una de ellas presenta diferencias en su elaboración y en la calidad de sus ingredientes, lo que influye en el resultado final del plato.

Fabada Auchan (Alcampo)

Esta es la opción más económica, con un precio de 1,43 euros por una lata de 440 gramos. Su lista de ingredientes incluye alubias (50%), agua, panceta de cerdo (3%), chorizo (3%) y morcilla (3%). A primera vista, la proporción de embutido es menor en comparación con otras marcas, lo que puede afectar su sabor. Según el experto, esta fabada tiene un sabor más plano, con unas fabes algo sosas y una textura demasiado blanda. Además, considera que la cantidad de carne es insuficiente y que la panceta no tiene la calidad esperada.

Fabada Carretilla

Esta opción es algo más cara, con un precio de 2,33 euros por una lata de 435 gramos. En su receta se incluyen alubias blancas cocidas (52%), agua, panceta de cerdo (3%) y chorizo (3%). Aunque tiene un mayor porcentaje de fabes en comparación con la de Auchan, el experto señala que su textura resulta pegajosa y que su sabor es bastante neutro, sin la profundidad característica de una fabada tradicional.

Fabada Litoral

Con un precio de 2,85 euros por 420 gramos, esta es la opción más cara de las tres analizadas, pero también la mejor valorada. Su receta incluye alubias cocidas (45.9%), chorizo extra (6%), morcilla curada (5.5%) y panceta ahumada (5%), lo que le da un mayor equilibrio entre legumbres y carne. Según el experto, esta es la fabada en lata más parecida a la versión casera, con un caldo bien ligado, un sabor intenso y embutidos de calidad. Su textura también es más agradable y se asemeja más a la fabada tradicional.

Tras la cata, el experto concluye que la fabada Litoral es la mejor opción dentro de las disponibles en los supermercados, gracias a su equilibrio entre sabor, textura y calidad de ingredientes. A pesar de su precio algo más elevado, su resultado final justifica la diferencia de coste respecto a las otras opciones.

¿Son saludables las fabadas en lata?

A nivel nutricional, las fabadas en lata han sido analizadas en varias ocasiones, y los resultados han sido bastante positivos. De las 22 fabadas examinadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), siete de ellas obtuvieron una valoración Nutriscore de A, la mejor calificación posible en términos de equilibrio nutricional. Otras once recibieron una B, mientras que cuatro obtuvieron una C. No hubo ninguna fabada con calificaciones negativas (D o E).

Aunque se tiende a pensar que la fabada es un plato excesivamente graso, la realidad es que su contenido medio de grasa es del 9%, una cifra moderada para un plato tan contundente. En cuanto a las grasas saturadas, que provienen en su mayoría de los embutidos, su contenido ronda el 3%, lo que se considera un nivel aceptable. También es importante destacar que la cantidad de sal no es excesiva y que el aporte calórico de una ración media (330 g) es de unas 500 kcal.

¿Vale la pena comprar fabada en lata?

Las fabadas en lata han demostrado ser una alternativa práctica para quienes desean disfrutar de este plato tradicional sin necesidad de invertir horas en la cocina. Si bien ninguna opción puede igualar el sabor de una fabada casera hecha a fuego lento, la fabada Litoral es la que más se acerca a la receta original, ofreciendo un equilibrio óptimo entre sabor, textura y calidad de los ingredientes.

Para aquellos que buscan comodidad sin renunciar al buen sabor, esta fabada en conserva se posiciona como la mejor elección dentro de los supermercados. Así que, la próxima vez que te apetezca un buen plato de fabada asturiana y no tengas tiempo de cocinar, ya sabes cuál es la mejor opción.