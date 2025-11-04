Esta es la lista ‘Forbes’ de las 100 personas más ricas de España en 2025

La lista Forbes de las 100 personas más ricas de España en 2025 ya está disponible. El patrimonio total de estas personas ha aumentado un 7% en comparación con 2024, hasta los 258.870 millones. La fortuna de Amancio Ortega ha caído por primera vez en años, pero sigue siendo, con diferencia, el hombre más rico del país.

Así, OKDIARIO recoge el ránking de las mayores fortunas de España, con el patrimonio de cada una y las variaciones con respecto al año anterior. Los Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig, Carlos Escotet y Tomás Olivo encabezan la lista en la que se encuentran empresarios, artistas y familias muy importantes.

La lista Forbes de 2025