Esta es la lista ‘Forbes’ de las 100 personas más ricas de España en 2025
El patrimonio total de estas personas ha aumentado un 7% en comparación con 2024
La lista Forbes de las 100 personas más ricas de España en 2025 ya está disponible. El patrimonio total de estas personas ha aumentado un 7% en comparación con 2024, hasta los 258.870 millones. La fortuna de Amancio Ortega ha caído por primera vez en años, pero sigue siendo, con diferencia, el hombre más rico del país.
Así, OKDIARIO recoge el ránking de las mayores fortunas de España, con el patrimonio de cada una y las variaciones con respecto al año anterior. Los Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig, Carlos Escotet y Tomás Olivo encabezan la lista en la que se encuentran empresarios, artistas y familias muy importantes.
La lista Forbes de 2025
- Amancio Ortega: Con un patrimonio de 109.900 millones de euros, mantiene la primera posición como en el año 2024.
- Sandra Ortega: Con un patrimonio de 10.000 millones de euros, mantiene la segunda posición como en el año 2024.
- Rafael Del Pino Calvo-Sotelo: Con un patrimonio de 8.000 millones de euros, mantiene la tercera posición como en el año 2024.
- Juan Roig: Con un patrimonio de 7.900 millones de euros, mantiene la cuarta posición como en el año 2024.
- Juan Carlos Escotet: Con un patrimonio de 6.200 millones de euros, sube una posición con respecto al año 2024.
- Tomás Olivo: Pasa del 12º al 6º lugar con un patrimonio de 4.600 millones de euros.
- Hortensia Herrero: Sube una posición con 4.400 millones de euros.
- María Del Pino y Calvo Sotelo: Cae un puesto, pero aumenta su patrimonio en 1.000 millones, hasta los 4.200 millones de euros.
- Miguel Fluxà Roselló: Sube desde el 16º lugar con un patrimonio de 3.300 millones de euros.
- Florentino Pérez: Sube un puesto con 3.100 millones de euros de fortuna.
- Juan Abelló: Pasa del 14º al 11º lugar con 3.000 millones de euros de patrimonio.
- Sol Daurella Comadrán: Cae desde el 10º puesto con 2.900 millones de euros.
- Daniel Maté: Cae desde el 9º lugar con 2.500 millones de euros.
- Alberto Palatchi: Cae un puesto con 2.500 millones de euros.
- Fernando Roig Alfonso: Sube desde el 20º puesto con 2.100 millones de euros.
- Leopoldo Del Pino y Calvo Sotelo: Cae un puesto con 2.000 millones de euros de patrimonio.
- Carlos March Delgado: Asciende desde el puesto número 43 con 2.000 millones de euros al doblar su fortuna.
- Juan March Delgado: Sube desde la 44 posición con 1.900 millones de euros.
- Javier y Guillermo Luengo Egido y familia: Sube desde la posición número 36 con 1.900 millones de euros.
- Alicia Koplowitz: Cae dos posiciones con 1.800 millones de euros.
- Manuel Puig Rocha: Sube desde el 31º lugar con 1.800 millones de euros.
- Joaquín Del Pino Calvo-Sotelo: Sube dos puestos con 1.700 millones de euros.
- Manuel Lao: Cae un puesto con 1.700 millones de euros.
- Helena Revoredo: Sube desde la 39ª posición con un patrimonio de 1.600 millones de euros.
- José María Serra Farré: Cae seis puestos con 1.600 millones de fortuna.
- Carmen Daurella Aguilera: Cae una posición con 1.600 millones.
- Carmen Riu Güell: Asciende desde el 38º lugar con 1.500 millones de patrimonio.
- Luis Riu Güell: Sube 10 puestos con 1.500 millones.
- Jesús Núñez Velázquez y familia: Cae desde el puesto número 23 con 1.500 millones de euros.
- Francisco Riberas Mera: Cae una posición con 1.450 millones de euros.
- Alberto Alcocer: Cae desde el puesto número 26 con 1.450 millones.
- Juan María Riberas Mera: Cae dos puestos con 1.450 millones.
- Alberto Cortina: Sube una posición con 1.400 millones.
- José Llorens Torrá: Sube desde el 40º lugar con 1.400 millones de euros.
- José María Aristrain: Cae dos posiciones con 1.400 millones de euros.
- Miguel Tomás Arrufat Pujol: Sube desde el puesto número 57 con 1.300 millones de euros de patrimonio.
- Eustasio López González: Mantiene la misma posición con 1.300 millones de euros.
- Carmen Thyssen: Cae desde el 27º lugar con 1.300 millones de euros.
- Isabel Castelo e Isabel Elena de Mandalúniz: Cae 11 puestos con 1.300 millones de euros.
- Ángel Ramón Balet, Eduardo Argües: Cae 8 puestos con 1.300 millones de euros.
- Manuel Domínguez de la Maza y familia: Se mantiene en el mismo lugar con 1.300 millones de euros.
- Pilar, Juan, María, José Manuel y Marta Lladó Arburua: Suben desde la posición número 47 con 1.300 millones de euros.
- Jordi Rubiralta: Entra en la lista Forbes con 1.200 millones de euros.
- Simón Pedro Barceló Vadell: Cae desde el puesto 21º con 1.100 millones.
- Antonio Gallardo Ballart: Sube una posición con 1.100 millones de euros.
- Vicente Boluda: Cae 11 puestos con 1.100 millones.
- José Ignacio Comenge: Sube desde el 58º lugar con 1.100 millones.
- José Luis Rubiralta: Entra en la lista Forbes con 1.100 millones de euros.
- Marc Rubiralta: Entra en la lista Forbes con 1.100 millones de euros.
- Xavier Rubiralta: Entra en la lista Forbes con 1.100 millones de euros.
- Jorge Gallardo Ballart: Cae 6 puestos con 1.000 millones de euros.
- Guillermo Fierro Eleta: Cae desde el puesto 17 con 950 millones de euros.
- David Ruiz de Andrés: Sube desde la posición número 76 con 950 millones de euros.
- Albert Esteve y familia: Cae dos puestos con 900 millones de euros.
- Ricardo Leal Cordobés: Cae un lugar con 900 millones.
- Dolores Ortega: Cae desde el 48º lugar con 850 millones de euros.
- Juan, Javier e Iván López-Belmonte Encina: Caen dos puestos con 850 millones de euros.
- Carlos Álvarez Navarro: Sube desde la posición número 63 con 850 millones de euros de fortuna.
- José Luis y Marco Colomer Barrigón: Suben un puesto con 830 millones.
- Josefa y Assumpta Serra: Cae desde la 51ª posición con 810 millones de patrimonio.
- Ricardo Portabella: Se mantiene en el mismo lugar con 800 millones de patrimonio.
- Luis Fernández Somoza y familia: Asciende desde la posición 87 con 800 millones.
- Primitiva Renedo: Cae desde el puesto 50º con 800 millones.
- Isabel García Lorca e hijas: Sube desde el 71º lugar con 790 millones.
- Modesto Álvarez Otero y familia: Sube una posición con 780 millones.
- Gabriel Escarrer Jaume y familia: Cae desde el 42º lugar con 760 millones.
- Carlota Galán Ruiz y familia: Cae desde la posición número 62 con 750 millones.
- Paloma García Peña: Sube desde el puesto número 75 con 710 millones de euros.
- Gloria March Delgado: Entra en la lista Forbes con 700 millones de euros.
- Marta y Cristina Álvarez Guil: Cae 5 puestos con 700 millones.
- Víctor de Urrutia Vallejo e hijo: Caen dos puestos con 700 millones.
- Carmen Ybarra y familia: Cae dos puestos con 700 millones.
- Asunción Manzanet Costa: Cae 5 posiciones con 670 millones.
- Javier y Mercedes Entrecanales Franco: Suben 5 posiciones con 670 millones.
- Juan Ignacio e Inés Entrecanales Franco: Suben 5 posiciones con 670 millones.
- Juan Ignacio Conesa Alcaraz: Cae desde el puesto número 67 con 670 millones de euros.
- Joaquín Molins López-Rodó y familia: Entra en la lista Forbes con 670 millones de euros.
- Eduardo Francisco Martínez Cosentino y familia: Cae 4 posiciones con 670 millones.
- Francisco José Elías Navarro: Se desploma 30 posiciones con 650 millones de euros.
- Juan Luis Arregui y familia: Cae desde el puesto 53º con 640 millones de euros.
- Julio Iglesias: Cae desde la 50ª posición con 630 millones de euros.
- Jordi, Mariona, Monserrat, Artur, Lluis y Aurelia Carulla: Suben desde la 95ª posición con 620 millones.
- Juan Molins Amat y familia: Entra en la lista Forbes con 610 millones de euros.
- Alfonso Líbano Daurella: Cae desde el 72º lugar con 600 millones.
- Javier Suqué Mateu y familia: Cae desde la posición número 77 con 600 millones.
- Abel Matutes y familia: Entra en la lista Forbes con 600 millones de euros.
- José Esteban Conesa Alcaraz: Cae desde el puesto 73º con 590 millones.
- Enrique y Nuria Grífols Roura: Entran en la lista Forbes con 510 millones de euros
- Leonor March Delgado: Entra en la lista Forbes con 500 millones de euros
- Ángel Asín Barcelona: Cae desde el puesto 78º con 500 millones.
- Nicolás Osuna: Cae desde la posición 86º con 500 millones.
- Gloria Alemán Picatoste: Cae desde el 85º lugar con 500 millones.
- Joan Font Fabregó: Retrocede 3 puestos con 500 millones.
- Herederos Entrecanales Domecq: Entran en la lista con 480 millones.
- Nieves y Daniel Entrevanales: Sube desde la última posición con 480 millones.
- José Antonio Jainaga Gómez: Entra en el ránking con 450 millones.
- Santiago Domecq Bohorquez: Cae desde el 82º lugar con 450 millones.
- Wolfgang Kiessling: Desciende desde la 84ª posición con 450 millones.
- Carmen Godía Bull: Entra en la lista con 450 millones.
- Mar y Miguel Ángel García-Baquero: Cae desde el puesto 43º con 450 millones de euros de patrimonio.
