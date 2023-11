Aumenta el ‘malendeudamiento’ en España, es decir; las familias contratan menos créditos, pero de peor manera. Así lo ha asegurado la Agencia Negociadora, la primera fintech hipotecaria acreditada ante el Banco de España, que señala cómo en los últimos cuatro años, el promedio de financiaciones de los particulares -en operaciones de agrupación de créditos-, ha pasado de 3,6 a 5,4. Una dispersión del crédito que dificulta su control efectivo. Todo ello, a pesar de que la deuda financiera de las economías domésticas tocara el pasado septiembre mínimos desde 2006.

La deuda financiera de las familias llegó el pasado septiembre a su menor cifra, hasta los 676.930 millones de euros. Sin embargo, para la Agencia Negociadora, el menor endeudamiento global «ha corrido en paralelo a una clara atomización en el número de acreedores y de financiaciones debido a la progresiva aparición en el mercado de fuentes de crédito no tradicionales» tales como «microcréditos, crédito rápido, crédito revolving, financieras de ‘telecos’ y de big tech, entre otros».

Para conocer por qué las familias españolas han llegado a esta situación, OKDIARIO ha contactado con José Luis Aguirre, responsable de créditos inmobiliarios de Kutxabank, un profesional con casi 40 años de experiencia en el sector. «Se trata de un perfil de personas que llevan un ritmo de vida y además del crédito hipotecario, acaban asumiendo otros créditos personales que son a periodos más cortos». Es decir, «empiezas a juntar un préstamo, luego otro y luego otro» y acabas «pidiendo un préstamo para pagar los préstamos anteriores porque no llegan: porque se juntan las cuotas y no llegan con el mes a mes y es cuando se empiezan a ahogar que llega un punto» en el que se ven obligados «a pedir ayuda».

Cuando las familias españolas llegan al punto inasumible de acumulación de créditos, sólo les queda una opción: «Recogen todas esas deudas -quitando la hipotecaria- que son a plazos cortos -por ejemplo, a 18 meses, 5 años o 3-, y refinancian todo al plazo largo que les queda» y entonces llegan a una cuota «más alta» que la hipotecaria «porque es mayor el importe». Sin embargo, se podría tratar de «una cuota que igual sí puede atender».

Según el último ‘Informe de la situación financiera de los hogares y las empresas» del Banco de España correspondiente al primer trimestre del presente 2023, «los créditos dudosos a hogares continuaron descendiendo, pero han aumentado los clasificados en vigilancia especial».

Vivir con ritmo superior a los ingresos

¿Cuál es el peligro? «Ir a un ritmo mayor que el que tus ingresos permiten», apuntala Aguirre, a lo que agrega: «Y que puedes volver a caer en lo mismo y entonces, ya te caes en el abismo», algo que, como señala el citado informe, ha contribuido a «la pérdida de poder adquisitivo de los hogares», que «se ha ido reduciendo progresivamente».

¿Y a qué perfil afecta este fenómeno del malendeudamiento? Par Aguirre se trata de gente «que no tiene muchos ingresos mensuales, pero no son los únicos: también tienes a otro tipo de personas, quizás por el entorno en el que han vivido, con un estatus familiar alto, en el que los hijos a veces no han podido mantenerlo». Un grupo poblacional que acaba de igual forma: «Quieres mantener tu estatus y empiezas a meterte en endeudamientos y calro, te acabas ahogando». En conclusión, «la mayoría son personas con rentas bajas, aunque esporádicamente te encuentras a alguno que no».