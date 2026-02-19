Una española va a Estonia y se encuentra un ‘mini Mercadona’: «Estoy flipando»

No todos los días uno se encuentra con un trozo de su país a más de 3.000 kilómetros de casa. Pero eso es exactamente lo que le ocurrió a Leyre Gómez, una joven que, durante un viaje a Estonia, encontró un pequeño Mercadona. Y no, no es porque la cadena de Juan Roig, haya querido traspasar fronteras más allá de España o Portugal. La historia es bastante más curiosa.

Sí, porque esta joven tiktoker, conocida en redes como @stampbystamptravel, dio con este mini mercadona en un mercadillo local algo que le hizo «flipar» porque no esperaba encontrar una selección de productos Hacendado tan extensa. De hecho, la joven muestra desde embutido a legumbres, pasando por latas, salsas y hasta ¡helados!. Y todo ello con el sello de la cadena valenciana. De ahí que la joven se pregunte cómo es que todos esos productos han llegado a Estonia. Si es que tal vez Mercadona tiene algún convenio con los comerciantes de esta ciudad. Además en su vídeo, que tiene ya más de medio millón de visualizaciones, explica también los precios de estos productos y lo cierto es que más de uno se va a sorprender.

Una española va a Estonia y se encuentra un ‘mini Mercadona’

«Estoy en Estonia y me he encontrado un Mercadona. ¿Desde cuándo hay Mercadona en Estonia? Estoy flipando», con esta frase inicia Leyre Gómez su vídeo viral en TikTok y no es para menos. Mercadona no tiene tiendas fuera de España y Portugal, donde ya cuenta con más de 1.600 establecimientos en territorio español y 63 en el país vecino. Por eso, ver productos de Hacendado en un mercado de Tallin resulta, cuanto menos, impactante.

Su sorpresa no sólo tiene que ver con la presencia de los productos en sí, sino también con la calidad y variedad del surtido. «No sé si tienen un convenio o lo traen en la maleta», comenta bastante incrédula. Pero lo cierto es que en su vídeo podemos ver chorizo, aceite de oliva, patatas sabor jamón, latas de atún, salsa teriyaki, tomate triturado y hasta los helados. Y aunque los precios distaban de los que solemos ver en España, ella lo tiene claro: para un español que vive o viaja al extranjero, encontrarse con estos productos es poco menos que un regalo.

Un hallazgo insólito en plena Europa del Este

El hallazgo se dio en un mercado local de Estonia, donde un pequeño comercio se ha especializado en vender productos de distintas partes de Europa. Entre ellos, una selección bastante reconocible para cualquier español: los icónicos artículos de marca blanca de Hacendado. ¿La causa para poder tener esos productos allí? No está del todo clara. Puede que se trate de una importación directa o de una red de distribución alternativa, pero lo cierto es que los productos están ahí, perfectamente colocados en estanterías y congeladores. Y además podemos comprobar como de cada uno de ellos hay bastante cantidad.

Pero hay otra parte del vídeo de esta tiktoker que está dando mucho que hablar, y que tiene que ver con los precios que va mencionando. Enseguida nos damos cuenta de que se trata de precios notablemente más altos que en España, por ejemplo, 7 euros por una botella de aceite, 8 por un paquete de jamón, 5 por un bote de tomate triturado, 3 por las latas de conservas o 4 por las salsas.

Todos los comentarios que podemos leer junto al vídeo tienen más que ver con los precios, que lo raro que resulte encontrar todo eso en un mercado de Estonia, pero para la joven su hallazgo no es algo malo. De hecho lo deja claro cuando dice «Si echas de menos la comida española, creo que está genial».

¿Mercadona sin Mercadona? Lo que hay detrás del fenómeno

Aunque ver este pequeño Mercadona en mitad de Estonia pueda parecer una extensión internacional de la cadena, lo cierto es que no hay rastro de la cadena como tal en este país del báltico. De hecho, lo que muestra la joven es un puesto de mercado sin más y para nada una tienda. No se ve logo oficial, ni empleados con uniforme verde, ni carritos con monedas de euro. Pero lo que sí hay es una estrategia de algunos comercios por importar productos que saben que funcionan. La comida española, y especialmente los productos de marca Hacendado, han ganado fama en los últimos años por su calidad y buen precio. Es posible que distribuidores europeos estén aprovechando esa demanda para ofrecer un pequeño escaparate patrio en lugares insospechados.

Este tipo de iniciativas también responde a una tendencia creciente: los supermercados internacionales, esos que reúnen productos típicos de distintos países para satisfacer tanto a turistas como a residentes extranjeros. De este modo, no es extraño encontrar tiendas de productos italianos en Alemania o supermercados asiáticos en cualquier ciudad europea. Lo curioso del caso de Estonia es la identidad tan clara que proyecta: más que una tienda de productos españoles, parece un homenaje al universo Mercadona y seguro que muchos, estando allí. no podrían resistirse a llevarse algo.