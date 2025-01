España disparó sus importaciones de petróleo de Venezuela en un 67,1% desde el pasado julio en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que le ha llevado a gastar un total de 417.496.926 euros en crudo del régimen de Maduro. Así se desprende de los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa revisados por OKDIARIO. Este aumento se ha producido justo después de las elecciones en Venezuela, que fueron el pasado 28 de julio, es decir, cuando el régimen realizó lo que muchos consideraron como un «pucherazo».

Los datos del Ministerio de Economía comprenden sólo desde agosto hasta noviembre, cuatro meses en los que España ha disparado las compras de crudo venezolano en comparación con el mismo periodo de 2023. Es decir, la tensión diplomática generada tras los comicios que Maduro robó no ha frenado las importaciones de combustibles fósiles.

En ese sentido, si se tienen en cuenta las importaciones de petróleo de Venezuela en kilógramos, España las disparó un 88,02% en ese periodo, hasta los 1.117.816.810 kg en cuatro meses, frente a los 59.4.512.284 kg que compró entre agosto y noviembre de 2023.

Esto refleja que España paga menos por el crudo venezolano que antes, dado que la cantidad comprada ha aumentado a un nivel más rápido que el dinero que ha pagado. No obstante, la subida de ambas variables ha sido considerablemente alta.

Las compras de petróleo a Venezuela

Desgranado por meses, el monto importado y la cantidad abonada de combustible proveniente de Venezuela han sido los siguientes:

Agosto de 2024 : España importó más de 312 millones de kg de combustible y pagó por él cerca de 140 millones de euros

: España importó más de 312 millones de kg de combustible y pagó por él cerca de 140 millones de euros Septiembre de 2024 : Las importaciones ascendieron a más de 363 millones de kg de petróleo y se abonaron 126,6 millones de euros, por lo que las adquisiciones fueron mucho más baratas que en el mes anterior

: Las importaciones ascendieron a más de 363 millones de kg de petróleo y se abonaron 126,6 millones de euros, por lo que las adquisiciones fueron mucho más baratas que en el mes anterior Octubre de 2024 : 180,2 millones de kg de crudo venezolano entraron en el país, que transfirió 62,7 millones de euros a la nación hispanoamericana

: 180,2 millones de kg de crudo venezolano entraron en el país, que transfirió 62,7 millones de euros a la nación hispanoamericana Noviembre de 2024: Las compras de combustible del país que dirige Maduro volvieron a subir hasta los 261 millones de kg, con un pago de 88,7 millones de euros

Todo esto sucedió tras las polémicas elecciones que hicieron que Maduro se perpetuara en el poder. En concreto, la autoridad electoral de Venezuela declaró el pasado 29 de julio a Nicolás Maduro ganador de los comicios, pese a que los sondeos a pie de urna mostraban una abrumadora victoria de la oposición.

Además, los datos que manejaban los dirigentes opositores les indicaban una victoria clara, reflejo de lo que se vivió durante toda la jornada. La sombra del fraude volvió a ser protagonista y, como ya había vaticinado el enviado especial de OKDIARIO a Venezuela: «Aquí huele a fraude electoral».

Ya en el primer semestre de 2024, España había disparado sus compras de combustible al país hispanoamericano en un 380%, es decir, estuvo cerca de multiplicar las importaciones por cinco. En junio, según los datos publicados por Cores, organismo público encargado de garantizar el suministro de energía, Venezuela fue el quinto proveedor de petróleo de crudo de España, por detrás de Estados Unidos, Nigeria, Brasil y México.

Por otro lado, Repsol recibió luz verde de Estados Unidos para seguir operando en el país después del 31 de mayo, mientras que en abril la petrolera que preside Antoni Brufau firmó nuevos acuerdos de colaboración con Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es de extrañar que el aumento de las importaciones de crudo venezolano se esté dando. No obstante, es importante aclarar que Repsol no aporta dinero al régimen, sino que recibe el petróleo de Venezuela como forma de saldar su deuda histórica.

Por ello, tampoco extraña que el régimen quiera echar a la empresa del país. Hace unos meses, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jorge Chirinos pidió a Maduro que echara a la compañía española y rompiera la alianza petrolera con España.