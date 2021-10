España se encuentra en el cuarto puesto del ‘top 5’ mundial de países más demandados para adquirir segundas residencias. El ránking lo encabeza el Reino Unido, seguido por Australia y Estados Unidos. Además, España se alza como el destino preferido de los españoles, por delante de Portugal e Italia, según una encuesta realizada a nivel internacional por la consultora Knight Frank.

Entre los encuestados nacionales, el 65% afirma que sus planes de compra no han variado debido a la crisis sanitaria, frente al 21% que sí se ha visto influenciado en cuanto al lugar donde compraría su vivienda. En este sentido, el 56% de los encuestados en España cree que la pandemia no ha cambiado su idea de adquirir una segunda residencia.

Al ser preguntados por la adquisición de una segunda vivienda en el extranjero, seis de cada diez encuestados asegura que sí que influiría en su decisión de compra la gestión de la pandemia por parte del gobierno de ese país.

Por otro lado, casi el 20% de los participantes nacionales confirma haber cambiado de vivienda desde el inicio de la pandemia, señalando que el motivo principal es la búsqueda de más espacios exteriores. Hecho que también ocurre a nivel global, donde casi el 20% de los encuestados se ha mudado y el 22% lo ha hecho por esa misma razón.

Preferencias para una futura vivienda

Actualmente, el 63% de los encuestados en España afirma no tiene intención mudarse en los próximos 12 meses. Entre aquellos que sí que prevén cambiarse de casa (el 6%), la ciudad se perfila como el destino preferido, con un 55% de las respuestas. Sobre aspectos que valorarán en una posible futura compra de vivienda, el 53% se decanta por vivir en una casa o villa independiente en un futuro. Un 91% de los consultados señala que valorará más los espacios exteriores, y un 79% la proximidad a espacios verdes.

Por su parte, la eficiencia energética de la vivienda es una cuestión relevante para más de la mitad de los encuestados españoles, frente al 42% a nivel global. De hecho, el 31% de los consultados a nivel nacional prefiere una casa más ecológica/eficiente y estarían dispuestos a pagar más por ella si fuera necesario.

El mercado madrileño, el más atractivo

El elevado interés de los españoles con intención de mudarse por hacerlo a la ciudad demuestra que la demanda, atraída tras la pandemia a las afueras, vuelve a poner el foco en las grandes capitales. Esto, sumado al atractivo de España a nivel global como ubicación para segundas viviendas convierte a Madrid en una de las localizaciones con mayor potencial del sector inmobiliario residencial a nivel internacional, según la consultora.

Entre los elementos que la convierten en una localización tan atractiva para los inversores destaca que «es el principal motor económico de España, y es una de las ciudades con mejores previsiones de recuperación económica del país», apuntan desde Knight Frank.

Dentro de la capital, una de las ubicaciones que despierta un gran interés es el distrito de Arganzuela. Así, según el análisis Next Neighbourhoods: Places to watch in 2021, esta localización madrileña ofrece unas oportunidades de gran valor. Los analistas de la firma definen esta zona como una ubicación que muchos pasan por alto, pero con la oportunidad de adquirir vivienda a un buen precio y con potencial para el crecimiento de los importes.

“Madrid es un destino muy atractivo para la inversión en el sector inmobiliario residencial. La capital española es un moderno centro urbano, con una sociedad dinámica y con un carácter cosmopolita. Factores como sus conexiones internacionales o su creciente modernización en materia de movilidad sostenible y eficiencia energética acrecientan ese interés”, explica Carlos Zamora, socio de Knight Frank y responsable del Área Residencial.