El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha destacado que está buscando acercar posturas con los autónomos en la negociación del sistema de cotización. Pero lo cierto es que el Ejecutivo ha propuesto doblar ya en 2023 las cuotas que pagan los trabajadores por cuenta propia a la Seguridad Social de 294 euros, que abonaría ahora si se acoge a la tarifa mínima, a 600 euros.

No obstante, Escrivá insiste y señala que su posición es buscar el equilibro entre los representantes de un colectivo muy heterogéneo. «Estas reformas requieren un acuerdo amplio», indica. Dentro del acuerdo de pensiones de julio del año pasado sellado entre el Gobierno y los agentes sociales se incluía avanzar en un sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos.

De acuerdo con la propuesta, el ministro quiere que estos autónomos paguen al mes 600 euros, frente a los 294 euros que abonaría ahora si se acoge a la tarifa mínima. Para los autónomos que declaren unos rendimientos netos de entre 1.700 y 2.760 euros al mes, la nueva cuota propuesta es de 540 euros mensuales. Sólo bajaría sobre lo actual, y de forma moderada, para los autónomos que tengan unos rendimientos netos inferiores a 1.125 euros, que pasarían a cotizar por entre 238 y 270 euros mensuales.

Tras varias reuniones y propuestas cruzadas, las posturas de las asociaciones siguen alejadas con ATA -asociación a la que no ha invitado a la última reunión pese a ser la mayoritaria- contraria a avanzar hacia un nuevo sistema tal y como se plantea desde el Ministerio, mientras que UPTA y Uatae (cercanas a los sindicatos) piden cambios más rápidos y ambiciosos.

Cuestionado por si se podrían alargar los plazos en este punto, el ministro asegura que no descarta nada, pero que se sigue buscando que los autónomos «acerquen posturas entre ellos».

Creación de 150.000 empleos

Escrivá ha avanzado que el mercado laboral mantiene «buen ritmo» en abril y que el primer cuatrimestre del año terminará con unos 150.000 empleos más en términos desestacionalizados sin apenas impacto de la guerra de Ucrania. En una entrevista con Efe, ha apuntado que «está siendo un buen abril» y que sigue sin percibirse que la guerra de Ucrania y sus consecuencias afecten de forma «significativa a la creación de empleo».

La Seguridad Social cerró el primer trimestre con una creación de 119.000 empleos en esos términos desestacionalizados, es decir ajustados de componentes estacionales, por lo que en abril, con el empuje de la Semana Santa, se sumarían unos 30.000 afiliados más.

«Por ahora no se nota (el impacto de la guerra de Ucrania) lo que no quiere decir que no estemos muy vigilantes», incide Escrivá, que recuerda que estos datos se enmarcan en el fin desde el 1 de abril del esquema extraordinario del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y de algunas prestaciones para autónomos.