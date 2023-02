Esconden la barriga: así son los nuevos leggins de Oysho

Los leggins son una de las prendas más cómodas que te puedes poner, y especialmente cuando cumplen con otra función que te ayuda a mejorar tu figura, sin duda se convierten en una prenda aún más codiciada. Hoy te mostramos unos nuevos leggins de Oysho que disimulan la barriga y que se están vendiendo como churros gracias a eso, a su estética y a su gran calidad… ¡no te quedes sin los tuyos!.

Oysho es la tienda de Inditex especializada en ropa interior, aunque hace ya tiempo que comenzó a introducir en su catálogo otro tipo de artículos, como calzado, ropa deportiva y más. La firma gallega es todo un referente en un sector muy competitivo, y tiene muy buenos datos de ventas tanto en España como a nivel internacional, con presencia en varios países.

Los leggins de Oysho que triunfan en ventas

Se trata de los Leggings tobillero extra compressive raise up, una maravilla de prenda que te ayudará a esconder tu barriga, y que tiene una longitud de 65 cm, ideales para cubrir todas las piernas ya que tienen caída al tobillo que queda espectacular, así llevarás el mejor look incluso haciendo deporte. Actualmente tienen un precio de 45,99€, lo cual no impide que se estén vendiendo como churros en todas las tiendas Oysho.

Estos fantásticos leggins de Oysho ofrecen soporte y sujeción incluso en los entrenamientos más intensos, además de la mayor comodidad de principio a fin, por muchas horas que los lleves puestos. Se destacan también por tener la cintura siliconada, lo que hace que pueda tener ese efecto vientre plano que te encantará. Otros detalles muy interesantes son largo tobillero, tejido moldeador, paneles compresivos en los laterales, gran transpirabilidad y láser cut en bajos y cintura para evitar rozaduras. Por si eso fuera poco, el tejido cuenta con protección solar UPF+40 de alta resistencia.

En cuanto a los materiales utilizados para su fabricación, es una prenda confeccionada en 67% elastano y 33% poliamida, y en el etiquetado figuran las siguientes recomendaciones para sus cuidados:

Lavar a mano a un máximo de 30ºC.

No utilizar lejía ni ningún otro blanqueador.

No planchar.

No realizar limpieza en seco.

No secar en secadora.

De color negro, es una prenda a la que a nivel estético también le podrás sacar mucho partido, ya que combinará con todo lo que te quieras poner en la parte superior, así que las posibilidades para lograr diferentes looks son infinitas.