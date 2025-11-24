Telefónica ha cifrado en 5.040 los trabajadores que serán afectados por el último Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según ha informado este lunes el grupo que preside Marc Murtra a los sindicatos, entre ellos, CCOO y UGT. En este sentido, el ERE afecta en gran medida a la plantilla en España, con 3.649 trabajadores afectados y en segundo lugar, la filial Telefónica Móviles (1.124 trabajadores) y Telefónica Soluciones (267 trabajadores).

Estas cifras no incluyen otra ola de despidos que afectaran a un total de cuatro filiales que incluye a Movistar+ además de Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital, que el grupo desvelará mañana. El gigante de telecomunicaciones ha revelado a principios de este mes su plan estratégico que contemplaba despidos masivos tanto en la plantilla de la matriz además de distintas filiales del ‘teleco’. El plan de reestructuración desató un fuerte castigo en Bolsa equivalente a la pérdida de 3.000 millones de euros en valor bursátil en apenas una sesión, lo que se considera como la peor jornada bursátil para la empresa en los últimos cinco años.

Los títulos de Telefónica se han retrocedido en Bolsa un 19% en el último mes, por 3,69 euros por acción. El anuncio de los trabajadores afectados no ha tenido gran efecto en el comportamiento de la acción este lunes, que cotiza en verde.

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve].