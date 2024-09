MásOrange ha mostrado sus datos económicos a los sindicatos con el objetivo de defender su propuesta de ERE. Sin embargo, fuentes sindicales se cuestionan las causas económicas y creen que es más un tema financiero, «porque luego económicamente y productivamente la empresa da buenos resultados. Hay un cierto engaño en la presentación de datos que hace la dirección, porque el ejemplo que pone es positivo».

«Los datos EBITDA con respecto al 2021-2023 son positivos para las 13 contratas, es del 5,3,%, y el EBITDA también es positivo, del 9,3%, para las seis contratas afectadas por el ERE de MásOrange. Así que están intentando vender un problema financiero cuando económicamente y productivamente los resultados son positivos», afirman fuentes sindicales a OKDIARIO.

Costes laborales de un 4,8%

«Plantear un ERE es una medida desproporcionada, cuando los costes laborales son sólo del 4,8%. Cuestionamos las causas del ERE y seguimos pidiendo su retirada», indican.

Con respecto al tema organizativo que expone MásOrange para el ERE, fuentes sindicales defienden que «otra de las causas que también nos cuestionamos son las organizativas, las duplicidades, ya que en este sentido no cuadra nada».

«Los problemas financieros de MásOrange no se van a solucionar atacando los gastos de personal, que son tal solo del 4,8% del total», aclaran.

De momento, el ERE de MásOrange sigue en marcha. «No hay causas para el ERE, pero de momento la dirección no lo retira», explican.

Los sindicatos ya han convocado tres concentraciones en Madrid para mostrar su rechazo al ERE de MásOrange: primera concentración: sábado 28 septiembre, 16:00 h, en Sol; segunda concentración: lunes 30 septiembre, 11:00 h, en el Ministerio de Trabajo; tercera concentración: sábado 5 octubre, 11:00 h, en Sol.

«Es un ERE forzoso»

«Están diciendo que es un ERE voluntario y a nosotros no nos consta nada de eso. Nos consta que es un ERE forzoso con cupos de voluntariedad, ya que la dirección no nos ha asegurado que en este proceso no tenga la intención de que salga gente de forma forzosa. Por tanto, nos están mintiendo», explican fuentes sindicales.

Además, desde MásOrange se negaba que se fuera a producir un ERE. «Llevan todo este año diciendo que no iban a hacer un expediente de regulación de empleo, porque estamos en una empresa de crecimiento, y al final lo han presentado. Por ello, la credibilidad de la dirección se ha caído por los suelos», aclaran.

El conjunto de organizaciones sindicales (CCOO, UGT, USO, ELA Y CGT) defienden que «el elemento esencial en cualquier escenario de acuerdo se asienta sobre la base de una voluntariedad completa y absoluta, sin subterfugios ni sucedáneos».

«Para que el escenario de voluntariedad real pueda funcionar, serán necesarias unas condiciones indemnizatorias equivalentes, e incluso que puedan superar las acordadas unánimemente por todas las partes en el ERE de OSP de 2021», aseguran.

Afectaría al 17% de la plantilla

Según fuentes sindicales, «el ERE forzoso de MásOrange está totalmente injustificado porque es una compañía en progresión y que cuenta con buenos resultados económicos y financieros. Además de que contradice las promesas realizadas por la Dirección sobre no ejecutar un despido colectivo en MásOrange».

Este ERE supone el despido de 795 trabajadores, más del 17% de la plantilla. «Exigimos la retirada del ERE y buscar soluciones que no impliquen echar a la calle a 795 personas, ni arriesgar imprudentemente la viabilidad de la compañía», aclaran.

En concreto, la Comunidad de Madrid va a ser la más afectada, ya que se espera el despido de 627 asalariados, lo que supone un 79% del total de despidos del ERE, y un 18% de la plantilla de Madrid, formada por 3.499 trabajadores.