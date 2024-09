MásOrange anunciaba un ERE voluntario que va a afectar a cerca de 800 empleados, en una plantilla que tras la fusión de Orange y Más es de unos 6.000 trabajadores. Sin embargo, desde CCOO no están de acuerdo con que este ERE sea de carácter voluntario.

«Están diciendo que es un ERE voluntario y a nosotros no nos consta nada de eso. Nos consta que es un ERE forzoso con cupos de voluntariedad, ya que la dirección no nos ha asegurado que en este proceso no tenga la intención de que salga gente de forma forzosa. Por tanto, nos están mintiendo», explican a OKDIARIO, fuentes sindicales.

Desde CCOO no están de acuerdo con cómo se ha planteado este ERE. «Rechazamos este expediente y creemos que con el tema de la voluntariedad se está engañando a la prensa, ya que no nos están garantizando de que sea total y absolutamente voluntario. Entonces, puede haber despidos forzosos», exponen.

Se negaba el ERE desde MásOrange

Además, desde MásOrange se negaba que se iba a producir un ERE. «Llevan todo este año diciendo que no iban a hacer un Expediente de Regulación de Empleo, porque estamos en una empresa de crecimiento, y al final lo han presentado. Por lo que la credibilidad de la dirección se ha caído por los suelos», aclaran.

Implica a 6 entidades jurídicas

«Estamos estudiando que el ERE afecta seis entidades jurídicas del grupo MásOrange. Y bueno, estamos viendo la legalidad de la Constitución de esa mesa, porque no se presentan los ERE por entidad jurídica. Entonces, estamos viendo porque elige a seis y no a siete, y por qué sí a unas y no a otras. Creemos que esto lo están haciendo para distorsionar la representatividad. CCOO es el sindicato mayoritario y no sé si a lo mejor de esta forma, quieren diluir un poco más», aseguran fuentes sindicales.

Según CCOO, el ERE afectaría a un volumen mayor de trabajadores: «La dirección dice que los afectados por el ERE, no llegarían al 10% de la plantilla, pero es un poco tramposa a la hora de decir esos datos, porque claro, está tomando todas las empresas mercantiles del grupo. Si toma los datos reales de las seis entidades jurídicas en las que la dirección pretende hacer este expediente, pues sería un 17%».

Posibles movilizaciones

Si no se llega a un acuerdo, desde los sindicatos ya se está avisando de que habrá movilizaciones: «Si finalmente el ERE no es voluntario y las cosas no se aclaran, tendremos movilizaciones y tomaremos las medidas sindicales oportunas», defienden.

En un principio parece que este ERE no va a afectar a los contact center, ni a las tiendas propias, por lo que tal vez pueda afectar a trabajadores de otras ramas como «finanzas, el área jurídica, marketing…», indican fuentes sindicales.

ERE de Orange en 2021

Hay que recordar que Orange, antes de la fusión, ya tuvo un ERE en 2021. «En este caso, tras dos semanas de negociación, la dirección cedió y este ERE fue voluntario», aseguran.

Sin embargo, ahora mismo, MásOrange no está garantizando que el ERE sea voluntario. «Si el ERE es forzoso con una cuota de voluntariedad, se pueden acoger, por ejemplo, 300 trabajadores, y entonces el resto serían despidos forzosos», aclaran.