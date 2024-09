MásOrange, la compañía de telecomunicaciones fruto de la fusión de Orange y MásMóvil en España, anunciaba un expediente de regulación de empleo (ERE) pese a que la compañía había asegurado que no iba a haber despidos colectivos. En concreto, el ERE afectará a 795 trabajadores, lo que supone el 17% de los alrededor de 4.607 efectivos que componen la plantilla actual de la empresa. Sin embargo, la Comunidad de Madrid va a ser la más afectada, ya que se espera el despido de 627 asalariadas, lo que supone un 79 % del total de despidos del ERE, y un 18 % de la plantilla de Madrid, formada por 3.499 trabajadores.

Tras la constitución de la mesa única de negociación, se ha hecho oficial el número de personas trabajadoras afectadas por el proceso de despido colectivo en la nueva compañía de telecomunicaciones MásOrange, surgida del acuerdo entre Orange (OSP y OSFI) y MásMóvil (Xfera, Lorca Telecom, Euskaltel y R Cable y Telecable).

Como indica USO en un comunicado, la empresa más afectada sería OSP, con una plantilla de 2.295 y una propuesta de extinción de 432 puestos de trabajo en Madrid (19 %). Las otras empresas con centros de trabajo en nuestra región son:

OSFI: plantilla: 134 / despidos: 31 (23 %)

Xfera: plantilla: 930 / despidos: 138 (15 %)

Lorca Telecom: plantilla: 140 / despidos: 26 (19 %)

Los sindicatos rechazan «de manera total este ERE injustificado» y exigen su retirada. Además, se pide «abrir un marco real de negociación y diálogo social en cada una de las empresas afectadas», con el fin de respetar la representatividad de cada plantilla.

Se estudia la nulidad del ERE

Los sindicatos del ERE de MásOrange van a estudiar que sólo exista una mesa de negociación para seis jurídicas porque entienden que «lo correcto y legal es tener tantas unidades negociadoras como empresas afectadas», y en caso de que no sea correcto se trataría de «lograr la nulidad del despido colectivo».

De igual forma, desde los sindicatos también achacan la situación de la empresa a la gestión. «Se llenan los bolsillos con inmerecidas retribuciones, mientras provocan la pérdida de 160.000 clientes en apenas 5 meses», defienden.

Como se indica en un comunicado de CCOO: «La Dirección ha maquinado una mesa de negociación única para seis jurídicas distintas, alegando la existencia de un presunto grupo laboral que se ha sacado de la manga y del que, hasta ahora, no había noticias. Cuando faciliten la documentación a la que están obligados, analizaremos con detalle este presunto grupo laboral sorpresivo y, en su caso, impugnaremos la validez de la mesa, pues entendemos que lo correcto y legal es tener tantas unidades negociadoras como empresas afectadas. Si, como sospechamos, este grupo laboral es un invento de la Dirección para colar en la mesa algún sindicato afín a sus intereses que nadie ha votado en MásOrange y alterar fraudulentamente la representatividad social, ejerceremos las acciones necesarias para lograr la nulidad del despido colectivo».

«Es un ERE forzoso»

«Están diciendo que es un ERE voluntario y a nosotros no nos consta nada de eso. Nos consta que es un ERE forzoso con cupos de voluntariedad, ya que la dirección no nos ha asegurado que en este proceso no tenga la intención de que salga gente de forma forzosa. Por tanto, nos están mintiendo», explican a OKDIARIO fuentes sindicales.