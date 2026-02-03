El Banco Santander logra un beneficio histórico para la banca española de 14.101 millones de euros en 2025. Supone un 12% más que en el año anterior (+16% en euros constantes) y marca otro año récord. Además, en el mismo ejercicio alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio.

Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los «sólidos» resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses (de 42.348 millones, un 3,3% menos), unos ingresos por comisiones en niveles récord y mejoras de la eficiencia, junto con una evolución positiva de la calidad crediticia.

Por otro lado, los ingresos totales de la entidad se situaron en 62.390 millones de euros, estables, pero con un incremento del 4% en euros constantes y un margen de intereses sólido.

Asimismo, el beneficio atribuido histórico del Santander en el cuarto trimestre ascendió a 3.764 millones de euros (+15%), lo que supone el séptimo trimestre consecutivo con resultados récord.

Un escenario positivo para Santander

«En 2025 volvimos a alcanzar resultados récord y cumplimos con nuestro plan estratégico a tres años. Sumamos ocho millones de nuevos clientes, logramos ingresos por comisiones récord, redujimos los costes y elevamos el beneficio por acción un 17%, al tiempo que mantuvimos una sólida posición de capital, con una ratio CET1 del 13,5%», ha destacado la presidenta de la entidad financiera, Ana Botín.

Botín también ha puesto en valor la adquisición de Webster en Estados Unidos: «Es una operación muy atractiva que casi duplicará nuestro RoTE en ese país hasta el 18% en 2028, aportará en torno a un 7-8% de crecimiento en el beneficio por acción del grupo y generará una rentabilidad sobre el capital invertido de aproximadamente el 15».

También ha mencionado que, aunque la situación geopolítica es ahora «más volátil que el año pasado», el escenario macroeconómico global actual «sigue siendo positivo para el Santander»:

«Las perspectivas económicas de Estados Unidos son mejores de lo esperado, Europa está ganando tracción y Latinoamérica destaca claramente en competitividad en el nuevo contexto global. De cara al futuro, esperamos que los ingresos sigan creciendo y que los costes disminuyan en euros constantes, lo que nos permitirá lograr mayores beneficios en 2026 y 2027, con un RoTE esperado por encima del 20% en 2028», ha adelantado.