Banco Santander se implica en la crisis inmobiliaria que sufre España y financia ya un récord de 650 viviendas de protección oficial (VPO). La entidad lo hace a través de la Línea ICO Vivienda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRP), que a su vez está financiada con fondos europeos Next Generation EU. En ese sentido, el banco ha resaltado que es la «única entidad financiera en España» que está financiando de forma activa este tipo de proyectos.

En concreto, se trata de una financiación de viviendas de alquiler social o precio asequible a través de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) mencionada. Desde que la entidad comenzó con este proyecto, Banco Santander se ha implicado en varias operaciones, que incluyen proyectos en Vitoria, Toledo, Alicante y la Comunidad de Madrid.

La primera operación de financiación de Banco Santander se formalizó el pasado mayo de 2025, e implicó a 120 viviendas de VPO en el barrio de Zabalgana, en Vitoria. Más tarde, en septiembre, se completó una segunda operación destinada a 86 viviendas en la ciudad de Toledo.

Viviendas financiadas por Banco Santander

Un mes después, en octubre, Banco Santander y el ICO llevaron a cabo una tercera operación para la financiación de 319 viviendas de alquiler asequible en la provincia de Alicante, repartidas entre los municipios de Alicante, El Campello y San Juan de Alicante.

Más recientemente, en enero de este año, el banco ha financiado una nueva promoción de 142 viviendas de VPO en el municipio de Las Rozas de Madrid, elevando el total de viviendas en ejecución a más de 650 unidades y extendiendo el impacto del programa a la Comunidad de Madrid.

La entidad resalta que todos los proyectos financiados cumplen criterios de eficiencia energética y están destinados al alquiler social o a precio asequible, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación.

Por último, recuerda que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana garantiza estas operaciones con un aval del 50%, facilitando el acceso a la financiación y favoreciendo la movilización de inversión privada hacia este segmento económico.