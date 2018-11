Las hermanas Álvarez no negocian la cláusula que impide a Dimas Gimeno presidir DIA

Dimas Gimeno tiene una cláusula anticompetencia de 8,5 millones de euros firmada con El Corte Inglés Las hermanas Álvarez están en "plena guerra" con Dimas Gimeno

Las hermanas Álvarez están en “plena guerra” con Dimas Gimeno, que quiere pasar página de su etapa en El Corte Inglés y aceptar la oferta que tiene sobre la mesa del inversor ruso Mikhail Fridman para presidir DIA. Así lo han confirmado fuentes conocedoras, que recuerdan que sólo un máximo interés por parte del grupo para que Gimeno sea su presidente podría acabar con él como sustituto de Ana María Llopis. ¿Cómo? Siendo DIA quien desembolsara la cláusula anticompetencia que el ex presidente de El Corte Inglés firmó cuando salió, y que asciende a 8,5 millones de euros.

La compañía que ahora preside Jesús Nuño de la Rosa se guardó un as en la manga cuando acordó con Dimas Gimeno su salida. Una cláusula que impide al ex presidente de El Corte Inglés irse a una empresa que haga competencia al grupo, a no ser que devuelva los 8,5 millones de euros con los que se le indemnizó. Según ha podido saber este periódico, la duración de esta cláusula es de cinco años.

Fuentes próximas a Dimas Gimeno aseguran que las herederas de Isidoro Álvarez se niegan a facilitar las cosas y no negociarán “bajo ningún concepto” la cláusula anticompetencia, algo que ha intentado por activa y por pasiva el ex presidente de El Corte Inglés… sin éxito. Y es que Dimas Gimeno ve con muy buenos ojos la opción de presidir DIA, y de hecho es algo que “se le ha puesto entre ceja y ceja”. Sin embargo, “no tiene para nada ese dinero”, motivo por el cual, según las mismas fuentes, tratará de hablar con el inversor ruso para ver si existe la opción de que sea el grupo de distribución quien abone los 8,5 millones de euros que vale su libertad.

Pero la cosa podría ir más allá. Fuentes próximas a El Corte Inglés aseguran a OKDIARIO que la empresa que preside Jesús Nuño de la Rosa, en caso de que finalmente alguien pusiera el dinero necesario para que Gimeno pudiera presidir DIA, denunciaría a su ex presidente por “daños y perjuicios”.

¿Qué dice la Ley?

Los tribunales avalan la libre competencia siempre que se haga sin engaños y una vez haya acabado la relación laboral, motivo por el cual en los últimos años los jueces están vigilando muy de cerca las cláusulas como la que impide irse a Dimas Gimeno irse a otra empresa que haga competencia a El Corte Inglés.

Sin embargo, en el caso de Gimeno, el consentimiento por su parte a la hora de firmar dicha cláusula anticompetencia avalaría, en principio, a El Corte Inglés en caso de una batalla legal por una hipotética negativa por parte del ex presidente del grupo al pago de los 8,5 millones de euros en caso de que firmase con otra empresa de la industria de la distribución.

Dimisión

La salida de Amando Sánchez Falcón como director financiero de DIA supuso un duro varapalo para la organización de la compañía, que ha acelerado el proceso de búsqueda de un nuevo presidente. Aunque lo cierto es que en el seno de la firma de distribución se venía especulando con ello. No hay que olvidar que durante años fue la mano derecha del ex consejero delegado de DIA, Ricardo Currás, como miembro de su comité de dirección.

Currás y Sánchez fueron las dos caras visibles de la empresa durante unos años de gestión que empezaron con una gran vitalidad compradora y han acabado con la compañía al borde de la quiebra por su elevado endeudamiento y la caída de márgenes y de Ebitda, tal y como avisó S&P Global.