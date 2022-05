El colapso del puerto de Shanghái vuelve a poner en peligro la cadena de suministro global. En el caso de los electrodomésticos se prevén subidas de precios y «ya se anuncian retrasos en los envíos, que van a afectar mínimo este mes y el próximo», explica a OKDIARIO Carlos Moreno, secretario general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE).

Aunque, de momento, no se prevé que la situación en China pueda provocar el cierre de fábricas de electrodomésticos en España, sí que va a desencadenar «una subida de precios por la escasez de producto acabado y de materias primas», afirma Moreno. No obstante, la patronal asegura que aún es difícil calcular cuánto se van a encarecer porque «la subida no va a ser lineal». A esto se suma que «el traslado a otros puertos y por avión está encareciendo nuevamente los costes logísticos».

Desde el inicio del año el precio de los electrodomésticos ha aumentado de media casi un 10% y en los próximos meses se prevén más incrementos por el encarecimiento de las materias primas, la energía y los combustibles; así como por el aumento del plazo de garantía de dos a tres años.

Este nuevo caos logístico, originado por el estricto confinamiento que ha decretado el Gobierno de China por el repunte de casos de Covid, agrava la situación del sector de los electrodomésticos, que se vio muy afectado por la huelga de los transportistas el pasado mes de marzo en España. En concreto, algunas fábricas tuvieron que parar su producción temporalmente por la imposibilidad de recibir materias primas.

Los plazos se duplican

Los tiempos de espera de la mercancía que proviene de Asia se ha duplicado, pasando de los 30 o 40 días de media hasta los 80 o 90, según la patronal de logística y transporte UNO. La paralización del puerto de Shanghái, que mueve el mayor volumen de mercancía del mundo, ha provocado que las empresas logísticas tengan que replanificar sus operaciones para evitar el desabastecimiento de productos.

Actualmente, se calcula que hay unos 500 barcos amarrados en el puerto. Este hecho que está generando unos importantes cuellos de botella y que los precios de los contenedores se disparen desde los 1.500 euros que costaban antes a los 8.500 euros.

Por todo ello, la patronal logística advierte de que la crisis en la cadena de suministros se prolongará durante todo 2022. «Por lo que consideramos urgente y necesario que el Gobierno impulse iniciativas que faciliten a fabricantes e industrias poder reubicarse en España para establecer otros puntos de fabricación en zonas más próximas a la demanda», dice UNO.