Tras quince meses de negociaciones infructuosas para colocar una participación minoritaria, Elecnor ha decidido cambiar de estrategia para vender la totalidad de su filial de energías renovables, Enerfin. La compañía que dirige Rafael Martín de Bustamante puede hacer un buen negocio, estimado en unos mil millones de euros. Una cifra equivalente a la capitalización bursátil de todo el grupo que, ayer, cerró en Bolsa valorada en 12,05 euros por acción tras subir el 2,55%; lo que supone una valoración de la empresa ligeramente por encima de los 1.048 millones de euros.

La venta del 100% de Enerfin sucede a cinco trimestres de negociaciones en los que la firma vasca ha recibido muchas ofertas por la totalidad de la filial de renovables y escasas muestras de interés por adquirir una minoría.

Por el momento, no se ha hecho público el nombre del banco de inversión que asesora a la ingeniería vasca; aunque en el proceso de venta de una participación minoritaria Elecnor contrató a la italiana Mediobanca.

Según los analistas de Intermoney Valores, el valor de la filial podría estar en torno a los 947 millones de euros, resultados de tasar los 1.552 (Mw) megavatios de potencia instalada de Enerfin (1.355 Mw eólicos y 197 Mw fotovoltaicos) ta una media de 0,61 millones/Mw, «la mitad de lo que se está pagando en el mercado», aseguran los analistas. Si a esa cifra, conservadora, se le suma la prima de control que se abona en estos casos, la operación puede superar los mil millones de euros.

De hecho, dada la extensión de las negociaciones pasadas, Elecnor no se ha fijado un plazo de ejecución de la venta. No obstante, los analistas de Intermoney Valores consideran que el proceso será más rápido que el anterior aunque no es inminente. En su opinión: «Los ingresos

obtenidos de la venta irán a otras áreas del grupo y probablemente una parte se distribuirá entre los accionistas».

Elecnor repite con Enerfin la fórmula aplicada para la venta de su filial Celeo, sociedad especializada en infraestructuras de transporte y distribución de energía. Hace dos años, el grupo asturiano vendió al fondo de inversión holandés APG el 49% de su filial con la que, desde ese momento, Elecnor concurre a diversos concursos internacionales de gran envergadura como la adjudicación para construir, operar y mantener una línea de transmisión eléctrica de 36 kilómetros de longitud en Chile, por 87,3 millones de dólares.

Mercado activo

El mercado español de renovables está tremendamente activo y los inversores buscan activos completos que puedan gestionar directamente.

El dinamismo del sector se traduce en importantes operaciones de compra venta de activos como la venta, este mismo año, de Ardian a Naturgy (422 Mw eólicos en operación) por 650 millones de euros o la venta de Iberdrola a Norges de 981 Mw solares y 245 Mw eólicos (operativo solo el 11%) por 1.226 millones. Una operación que, posteriormente, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán amplió con otros 500 Mw valorados en 500 millones.

A estas operaciones se suma la venta de 600 Mw en renovables (100% operativos) que Repsol ha puesto en el mercado por 750 millones. O los 264 Mw solares que la compañía que preside Antonio Brufau vendió el año pasado a Pontegadea, plataforma inversora de Amancio Ortega, por 109 millones. La petrolera vendió, también en 2022, una cartera de 264 Mw de energía solar a TRIG, en una transacción valorada en 239 millones.

Estas y otras operaciones arrojan un previo medio de mercado de 1,22 millones de euros por Mw; prácticamente el doble de la tasación inicial de los analistas. Motivo por el cual, la operación Enerfin, incluida la prima de control puede llegar a dispararse.