El director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Pablo Hernández de Cos, será investido como Doctor ‘Honoris Causa’ por la Universidad CEU San Pablo.

La investidura tendrá lugar el próximo miércoles, 28 de enero, a las 12.00 horas, en el Aula Magna ‘Reina Sofía’ del Campus de Montepríncipe, durante la celebración del Acto Académico de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades y de los estudiantes.

El economista ha aceptado la concesión del título de Doctor ‘Honoris Causa’ a propuesta de la rectora, Rosa Visiedo, en atención a los extraordinarios méritos acreditados en el ámbito de la economía y las finanzas, así como por el notable prestigio y proyección alcanzados tanto en el ámbito nacional como internacional.

Un nombramiento aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno y de conformidad con lo dispuesto por el vigente Reglamento de Honores y Distinciones en su última sesión plenaria de 10 de diciembre de 2025.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Ricardo Palomo, impartirá la laudatio del exgobernador del Banco de España.

La Universidad CEU San Pablo ha otorgado esta distinción a un selecto grupo de intelectuales nacionales e internacionales: Helmut Kohl; John Martin Scott; Gordon Tullock; Antonio María Rouco Varela; Mario Monti; Vicente Palacio Atard; Francisco Rodríguez Adrados; Margaret Foti; José Antonio Escudero; Eduardo García de Enterría; Joseph H. H. Weiler; Herman Van Rompuy; Raimundo Bassols; Joseph A. Bellanti; S.G.O. Johansson; Alberto Campo Baeza; Antonio Fernández de Buján; Rémi Brague; José Luis Gutiérrez; Augusto Ferrer-Dalmau; Marcelino Oreja Aguirre; José María Álvarez-Pallete; José María Ordovás; y, la más reciente, a Su Majestad la Reina Sofía.