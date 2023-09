Digi se revuelve contra Vodafone y Movistar. Iban a por ellos pero han contraatacado así

La guerra de los operadores de telefonía está más viva que nunca, especialmente entre aquellas que ofrecen también servicios de Internet, algo que sin duda beneficia a los usuarios, que tienen ante sí muchas ofertas para elegir la que más encaje con sus preferencias, presupuesto o necesidades. Hoy te contamos la estrategia de Digi para combatir las últimas campañas de Vodafone y Movistar, con cambios y novedades muy interesantes para cualquier usuario… ¡toma nota!.

Digi lleva ya 15 años de actividad en España, con un gran crecimiento especialmente en los últimos años, una firma rumana que empezó bajo la cobertura de Movistar en 2008 como OMV, y no fue hasta 2018 cuando entró en el mercado de la fibra, también utilizando la fibra indirecta de Movistar para un año después empezar a desplegar su propia red de fibra.

Esta es la estrategia de Digi para su futuro cercano

Marius Varzaru, CEO de Digi, ha desvelado que la compañía está preparando un gran plan de inversión de más de 2.000 millones de euros, en caso de hacere con los remedies de la fusión MásOrange, incluyendo las frecuencias móviles, teniendo así como objetivo convertirse en el cuarto operador en España. Además, planea también lanzar su propio servicio de televisión en nuestro país en los próximos meses.

El plan de inversión estará destinado principalmente a redes de telefonía móvil de 5G y redes de fibra de última generación de 10 Gbps, además de para crear empleo para más de 1.500 personas o mejorar los call centers, entre otros.

La nueva televisión de Digi

Una de las grandes apuestas de Digi en un futuro cercano es su televisión, y aunque la compañía no suele desvelar mucho sus planes de futuro para no dar muchos detalles sobre sus estrategias, sí que su CEO ha adelantado ya que están trabajando en el lanzamiento de un servicio de televisión de pago que será un producto interno organizado con empleo propio y que llegará «en los próximos trimestres», pero no ha avanzado ningún dato sobre la fecha aproximada.

En Rumanía, Digi cuenta con 5,4 millones de abonados de televisión de pago, por lo que tiene amplia experiencia técnica como para montar un servicio similar en España.

Digi se destaca en el mercado por sus buenos precios, los más bajos para varios de sus servicios, lo que hace que sus competidores intenten igualarlos y se haya comenzado una guerra total por conseguir le mayor número de clientes posible en nuestro país.