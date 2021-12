La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha despejado muchas dudas sobre cómo va a evitar el Gobierno que sus socios modifiquen la reforma laboral aprobada este martes en el Consejo de Ministros y que se ha pactado en el marco del diálogo social. «Diálogo, diálogo», ha repetido. Pero ha abierto la puerta a sacar adelante el texto acordado con patronal y sindicatos -retocado hasta última hora de anoche- al asegurar que «negociaremos con todos» los grupos parlamentarios.

Sus socios PNV, ERC y Bildu ya han advertido de que no van a votar a favor de esta reforma laboral al entender que no cambia mucho la del PP y, sobre todo, por la no inclusión en el texto final de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre el estatal. La ministra ha defendido el acuerdo firmado: «Esto no es humo. Cada grupo parlamentario hace su trabajo, pero yo sé de esto. No es humo».

Frente a la posición de los socios del Gobierno, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha señalado que no permitirá que «se toque una coma» del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo. La patronal no se sentará en la mesa a negociar con el Gobierno los próximos acuerdos sociales que están pendiente, como ha publicado este diario este martes: la segunda parte de la reforma de las pensiones, el SMI, y las cotizaciones de los autónomos. Díaz ha recordado a este respecto que Garamendi no ha conseguido aprobar por unanimidad en la CEOE esta reforma, «lo que engrandece el acuerdo».

Ante la situación en la que se encuentra el Gobierno de cara a aprobar la reforma laboral en el Congreso, Díaz ha preferido ser cauta y ha repetido que la solución es dialogar hasta el final sin levantarse de la mesa. «Negociaremos con nuestros socios de manera especial y con cariño pero negociaremos con todos», ha señalado, en referencia principalmente a Ciudadanos, que se ha ofrecido para cerrar un acuerdo. «Porque no es un acuerdo para el Gobierno de España, es un acuerdo para todo el país», ha señalado.

Unas declaraciones que buscan meter presión al PP, que ha anunciado que votará en contra del acuerdo. Díaz ha señalado que «estos días he escuchado a algún grupo político hablar de sus soluciones para el mercado laboral, que pasan por la mochila austriaca, abaratar el despido… No es la solución. El acuerdo alcanzado es bueno para España, y está bien que todos nos escuchemos y avancemos. No se puede estar siempre en el ‘no’», ha recriminado al PP.

Foto en Moncloa

Pese a las bonanzas del acuerdo, según la ministra, y la prevalencia del Gobierno en sacar rédito político a sus pactos con actos públicos, en este caso la reforma laboral no tendrá la foto deseada por Pedro Sánchez. Garamendi se ha negado a participar en esa foto, como se ha hecho en otras ocasiones con pactos menos importantes, a la espera de ver qué sale en el Congreso, como publicó este diario.

La ministra Díaz ha guardado silencio sobre este asunto. Preguntada por el tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Díaz no ha contestado a la razón por la que no se había producido esa foto.

Últimos cambios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma laboral, que entrará en vigor tras su publicación en el BOE. Finalmente, el Gobierno y la patronal han acordado incluir a última hora del lunes por la noche unos cambios para facilitar el apoyo de la CEOE, principalmente de las asociaciones Asaja y Anfac.

Esos cambios pasan principalmente por limitar la sanción de 27 euros extra por cada trabajador temporal que se despida a sólo los contratos de menos de 30 días. Además, se da un plazo de tres meses a las empresas para adaptar los contratos temporales a la nueva legislación.