Desde que uso este producto de ‘skincare’ coreano de Mercadona todos me preguntan qué me he hecho en la cara

Mercadona se ha convertido para muchas personas, no sólo en su supermercado de confianza sino que además, es el lugar en el que encontrar grandes productos para el cuidado facial y el de la piel. Desde cremas a sérums pasando por mascarillas o tratamientos como el que hace poco os explicamos con bótox y colágeno. Y a todos ellos se le suma ahora una novedad skincare de Mercadona, que ya he probado y que te adelanto: va a dar mucho que hablar.

Un producto sorprendente de Mercadona no sólo porque llega sacado del tradicional skincare coreano, algo que no suele verse mucho en los supermercados, sino porque además, aporta unos resultados a la piel que hace que se vea mucho más hidratada y jugosa. Sí, un producto que te aplicas sin grandes esperanzas pero por el que todo el mundo te va a preguntar si te has hecho algo en la cara. Desde que lo incluyo en mi rutina de mañana y noche, no ha habido día que no haya recibido algún comentario sobre lo bien que tengo la piel. Incluso me han preguntado si he cambiado de base de maquillaje o si me he hecho algún tratamiento estético. Lo cierto es que la respuesta es mucho más sencilla: he incorporado una esencia facial de 7 euros de Mercadona que me ha cambiado la piel.

El producto de Mercadona inspirado en el ‘skincare’ coreano

Los cosméticos inspirados en la rutina facial coreana se han ido haciendo un hueco en el mercado occidental en los últimos años. Pero encontrar una esencia facial oxigenante e hidratante en las estanterías de Mercadona no deja de ser una sorpresa (muy grata, por cierto). Esta propuesta llega de la mano de Deliplus, dentro de su línea Prevent Age Skin, y se presenta en un elegante bote de 125 ml por un precio de apenas 7 euros.

Una de sus principales particularidades es que incorpora la llamada Micro Capsule Tech, una tecnología que encapsula los principios activos para potenciar su efecto en la piel. Y no se trata solo de marketing: los resultados, al menos en mi experiencia, son visibles desde los primeros días de uso.

¿Qué es la esencia dentro del skincare coreano?

Dentro de la rutina de cuidado facial coreana, que puede incluir entre 7 y 10 pasos, la esencia ocupa un lugar clave. Es ese paso intermedio que se aplica después del tónico y antes del sérum. Aunque tiene una textura ligera, casi como un agua densa, su función va más allá de refrescar: prepara la piel para recibir los tratamientos posteriores y potencia sus efectos.

La esencia actúa como un activador de la piel. Ayuda a mejorar la absorción de los ingredientes activos, hidrata en profundidad y, en muchas ocasiones, aporta beneficios extra como luminosidad o efecto calmante. En resumen, no sustituye al sérum ni a la crema, sino que los potencia. Y aunque en España no está muy extendido su uso, quienes la han probado ya no vuelven atrás.

¿Cómo es la Esencia facial Prevent Age Skin Deliplus?

Este nuevo producto skincare de Mercadona se presenta en un bote transparente de líneas minimalistas, con un diseño muy cuidado que recuerda a productos de alta gama. Su contenido tiene una textura líquida con pequeñas burbujas visibles (derivadas de su tecnología encapsulada), que aportan una sensación de frescor inmediata al aplicarla.

Entre sus ingredientes destacan dos activos clave:

Ácido Hialurónico , un potente humectante que ayuda a mantener la hidratación natural de la piel.

, un potente humectante que ayuda a mantener la Un activo derivado de la flor de la Capuchina, que mejora la oxigenación celular y fortalece la barrera cutánea.

La combinación de estos ingredientes da como resultado una piel más elástica, luminosa y visiblemente más sana. Además, está formulada para todo tipo de pieles y es perfecta tanto por la mañana como por la noche.

¿Cómo usar?

La aplicación es sencilla, pero conviene seguir los pasos correctos para notar realmente sus beneficios. Lo ideal es usarla después de limpiar el rostro y aplicar el tónico (si lo utilizas). Vierte una pequeña cantidad en la palma de la mano y extiéndela con suaves toques por todo el rostro, evitando frotar. Este gesto ayuda a que la esencia penetre mejor y favorece la microcirculación.

Una vez absorbida (lo hace en segundos), puedes continuar con tu rutina habitual: sérum, crema hidratante y protector solar si es por la mañana. Por la noche, basta con finalizar con tu tratamiento habitual. Su uso constante no sólo mejora la textura de la piel, sino que también refuerza la eficacia del resto de productos.

Mi experiencia utilizando la esencia facial de Deliplus

Llevo casi una semana usando esta esencia hidratante y oxigenante de Deliplus y puedo decir que todavía es pronto para una valoración definitiva, pero ya con sólo unos días de tratamiento, me he dado cuenta que es uno de los descubrimientos más satisfactorios que he hecho en cosmética low cost. En mi caso, tengo la piel mixta y algo apagada, con tendencia a deshidratarse en ciertas zonas. Desde los primeros días noté cómo mi rostro estaba más suave al tacto y con un brillo natural que antes no tenía.

Lo que más me ha sorprendido es la sensación de confort inmediata tras su aplicación. No deja residuos, no es pegajosa y se integra perfectamente con el resto de productos. Además, he notado que el maquillaje se asienta mejor y que, incluso en los días en los que no lo uso, mi piel tiene un aspecto mucho más saludable.

También me gusta que el producto cunde mucho. Con unas gotas es suficiente para todo el rostro, por lo que los 125 ml dan para semanas de uso diario. Teniendo en cuenta su precio, es una inversión que realmente compensa.

¿Merece la pena?

Rotundamente sí. Por 7 euros, la Esencia Facial Prevent Age Skin de Mercadona ofrece una experiencia cosmética que nada tiene que envidiar a productos de gamas más altas. Sus ingredientes, su textura, su eficacia y su precio la convierten en un buen producto skincare de Mercadona para quienes quieren cuidar su piel sin gastar demasiado.

Además, al estar disponible en supermercados Mercadona, su accesibilidad es un punto a favor. No hace falta buscarla en tiendas especializadas ni esperar envíos: puedes incluirla en tu compra semanal.

En resumen, si estás buscando un producto que marque la diferencia en tu rutina facial, que hidrate, oxigene y dé luminosidad real a tu piel, esta esencia puede ser tu nueva aliada.