Un descuido muy tonto te puede dejar sin dinero en la cuenta: ándate con ojo

Los timos y estafas están a la orden del día, lamentablemente muy presentes en la sociedad debido a los delincuentes que están todo el tiempo buscando la manera de robarle el dinero a los demás, sobre todo por medio de dispositivos electrónicos, lo que hace la estafa más sencilla al no tener ni que molestarse en robarle a alguien en persona. Te contamos cuál es la estafa que te puede dejar sin blanca por un simple descuido y que no tiene vuelta atrás… ¡ten mucho cuidado!.

El timo de la falsa compra en Bizum

Bizum es uno de los métodos de pago más utilizados en España en el último año, un crecimiento espectacular que ha llevado a esta aplicación española a superar ya los 20 millones de usuarios, casi la mitad de la población. Y cuando algo triunfa, los delincuentes aprovechan para buscar la manera de utilizarlo como vía de estafa para sacar la mayor cantidad de dinero posible a costa de las personas más confiadas.

Los ciberdelincuentes están a la última, y si Bizum es la app de moda y mueve dinero, allá van ellos a diseñar estafas, y en los últimos tiempos se han inventado una que les está reportando mucho dinero, un timo en el que el ladrón contacta con personas que han puesto a la venta todo tipo de artículos en páginas y plataformas de venta de segunda mano. El estafador muestra interés en comprar lo que se está vendiendo y pone fácil lo de llegar a un acuerdo, exigiendo siempre que el pago sea por Bizum, de lo contrario rechaza la compra y busca otra víctima.

El comprador recibe rápidamente una notificación en la aplicación de su banco, lo que piensa que es la notificación de que le han hecho el ingreso, y entra para aceptarlo y comprobar la cantidad… pero lo que realmente le han enviado es una petición de envío de dinero. Si la víctima no se da cuenta y lo acepta, le estará enviado dinero al estafador, lo que no tiene vuelta atrás ya que una vez que se envía un Bizum no puedes anular la operación, y es instantánea como para frenarla.

Lo normal en este caso, lo que suelen hacer las víctimas, es contactar por la plataforma de venta con la otra persona para decirle que se ha equivocado y envió un pago en vez de recibirlo, pero nunca más volver a recibir contestación y la otra cuenta la borrarán para que no se pueda volver a contactar.