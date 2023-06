La temible estafa del Bizum que ya está en España y te puede dejar la cuenta a 0

Las estafas están presentes en prácticamente cualquier lugar, en cualquier momento, especialmente con las tecnologías más avanzadas, que los ciberdelincuentes utilizan para colarse por cualquier rendija y robar todos los datos posibles para desplumar a cualquier persona. Te contamos cuál es la nueva estafa del Bizum que se ha cobrado ya varias víctimas en España y que te puede dejar la cuenta a cero si no tienes cuidado… ¡toma nota!.

Bizum se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los métodos de pago más utilizados en España, ideal cuando quieres traspasar dinero a la cuenta de algún amigo o familiar y cada vez con mayor presencia en tiendas, tanto físicas como online.

Esta es la estafa del Bizum que debes evitar

CaixaBank ha lanzado un aviso a sus clientes para que tengan cuidado con algunas estafas relacionadas con Bizum que están circulando últimamente, cada vez más debido al gran crecimiento de esta aplicación en el último año. Con los avances tecnológicos de los últimos años, cada día resulta más fácil para los estafadores acceder a las cuentas bancarias de sus víctimas, especialmente en el caso de personas que no tienen el máximo cuidado en la protección de sus datos.

Es importante destacar que Bizum es una plataforma de pago digital totalmente segura, pero los ciberdelincuentes han ideado nuevas formas de engaño para que los incautos piquen y gracias a esta plataforma llevarse el máximo dinero posible.

La estafa del Bizum que más se ha detectado en España suele aparecer en tiendas de segunda mano online y su procedimiento es muy sencillo: los estafadores muestran un falso interés en cualquier artículo que ven a la venta, llegan a un acuerdo con el vendedor para pagar con Bizum pero a la hora de enviar el supuesto pago lo que hacen es enviar una solicitud de dinero. Si la persona que recibe no se fija y acepta, estará enviando su dinero al supuesto comprador, y no habrá forma de cancelarlo ni recuperar ese dinero.

Puede parecer imposible que una persona que espera un cobro acepte enviar el dinero, pero en muchas ocasiones las prisas hacen que no te fijes bien y no leas lo que pone el mensaje, y le das a aceptar pensando que es para recibir el dinero cuando en realidad es para que lo envíes tú. Ten en cuenta que para recibir dinero nunca vas a tener que aceptar nada, simplemente te llegará un mensaje informándote de que has recibido dinero.

Lo peor de todo es que esa estafa del Bizum no es la única que circula, a través de WhatsApp hay otra en la que los estafadores envían un mensaje para hacerse pasar por un familiar y pedir dinero por tener un problema urgente, para que envíes ese dinero a otro número que no es el de ese familiar porque dice no tener su móvil encima. Obviamente, cuando envías el dinero lo perdiste ya que no es realmente de esa persona. Si recibes un mensaje así, no envíes nada hasta que hables con esa persona por teléfono para asegurarte de que realmente es suyo el mensaje.