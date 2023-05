El Banco de España te avisa: haz esto inmediatamente si te equivocas al hacer un Bizum

La llegada de Bizum cambió por completo la forma en la que los españoles manejamos nuestro dinero, siendo una gran solución para enviar dinero sin tener que esperar varios días por una transferencia ya que es inmediato, lo cual sin duda resulta su gran punto a favor. Te contamos qué hacer si te equivocas al hacer un Bizum para que sepas cómo actuar, según recomendaciones del Banco de España.

El éxito de Bizum ha sido tal desde sus inicios que lo han utilizado ya más de 23 millones de usuarios, superando la cifra de 1600 millones de operaciones desde su lanzamiento, datos que irán a mucho más ya que se está convirtiendo en una de las formas de pago o envío de dinero más utilizadas en nuestro país, especialmente entre la gente joven.

Qué hacer si te equivocas al hacer un Bizum

Hacer un Bizum es muy sencillo, basta con entrar en la aplicación de tu banco, elegir la opción y seleccionar el número de teléfono al que quieres enviar el dinero, un proceso rápido que es posible que en alguna ocasión te lleve al error de elegir el destinatario equivocado o teclear mal algún número y enviarle el dinero a otra persona y no a la que tenías que hacerlo.

Bastará con tener el número de teléfono de la persona que va a recibir el dinero y ya se lo podrás enviar, sin recurrir a números de cuenta bancaria, tarjetas ni nada más. Eso sí, es imprescindible que la otra persona esté dada de alta en Bizum, de lo contrario el dinero no le llegará. Actualmente, el máximo fijado por Bizum para cada operación es de 1.000 euros.

Si te equivocaste al hacer un Bizum y le has enviado el dinero a otra persona es probable que entres en pánico ya que no existe forma alguna de cancelar el envío, pero sí hay una forma de recuperar ese dinero cuando lo has enviado por error. Según el Banco de España, estos son los pasos que debes seguir para recuperar el dinero de un Bizum por error: