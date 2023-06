Decathlon califica a estas Skechers «calzado en tendencia» en su web: son perfectas

Si buscas unas zapatillas cómodas, bonitas y versátiles para caminar, no puedes perderte las Skechers que Decathlon tiene en su catálogo, y entre los muchos modelos que podemos encontrar, recomiendan unos cuantos de forma especial ya que no solo tienen precios que no vas a querer pasar por alto, sino que además son las que todo el mundo desea. Toma nota porque te presentamos a continuación, las Skechers que Decathlon califica como «calzado en tendencia» en su web. Son perfectas para que las lleves este verano y seguro que no las vas a querer dejar escapar.

Decathlon destaca las Skechers que son tendencia

Skechers se ha convertido en la marca indispensable cuando lo que queremos es encontrar un buen calzado para caminar, o también para correr o entrenar. Modelos de zapatillas de altísima calidad y que puedes encontrar ahora en Decathlon con precios bastante económicos, como estos que son además los que arrasan como tendencia.

Zapatillas caminar Mujer Skechers Slip On Ultra Flex rosa

Las Skechers Slip On Ultra Flex rosa son calzado tendencia para Decathlon en su web, siendo una zapatilla para caminar cómoda y ligera. Unas deportivas ideales para caminar por la ciudad con comodidad y estilo. Tienen un diseño sin cordones que facilita el calce y el ajuste, y una caña de malla transpirable que se adapta al pie como un calcetín. Su plantilla de espuma viscoelástica amortigua cada paso y su suela flexible y ligera ofrece una buena tracción. Su color rosa eléctrico les da un toque moderno y original que combina con cualquier look casual. Estas zapatillas están disponibles en Decathlon por solo 44,99 euros (36 AL 41), un precio increíble para unas Skechers de calidad.

Zapatillas caminar Hombre Skechers Slip On Opco Spring negra

Las Zapatillas caminar Hombre Skechers Slip On Opco Spring negra son unas deportivas perfectas para caminar por la ciudad con comodidad y estilo. Como el anterior modelo, tienen un diseño sin cordones, además de una caña de malla suave Skech-Knit que se adapta al pie como un calcetín. Su plantilla de espuma viscoelástica Air-Cooled Memory Foam amortigua cada paso y su suela flexible y ligera ofrece una buena tracción. Su color negro les da un toque elegante y versátil que combina con cualquier look casual. Estas zapatillas están disponibles en Decathlon por 44,99 euros (tallas 40-47).

Zapatillas Caminar Skechers Ultra Groove Mujer Azul

Una de las zapatillas tendencia de Skechers en Decathlon son las Ultra Groove de color azul para mujer. Unas deportivas que combinan el diseño deportivo y de estilo de vida de la marca americana con la calidad y el precio de Decathlon.

Estas zapatillas tienen un corte de malla transpirable que se adapta al pie como un calcetín, una plantilla de espuma viscoelástica que amortigua cada paso y una suela flexible y ligera que ofrece una buena tracción. Decathlon las califica como “calzado en tendencia” en su web, y no es para menos. Son perfectas para combinar con cualquier look casual, desde unos vaqueros hasta un vestido. Estas zapatillas tienen un precio de 49,99 euros y están disponibles en las tallas del 36 al 41. Si quieres hacerte con ellas, date prisa porque se están agotando.

Zapatilla caminar Hombre Skechers Ultra Groove

El mismo modelo lo tienes también para hombre. El precio es también de oferta a 49,99 euros, aunque los números van del 41 al 47.