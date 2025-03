El Producto Interior Bruto (PIB) de Europa cada vez representa un menor porcentaje de la economía total del mundo, según se refleja en el informe Revitalizar la competitividad de Europa elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y Epicenter. En concreto, en 2004, el PIB de la UE era el 25,8% del total a nivel global. Sin embargo, 20 años después, es 8 puntos menos, tan sólo el 17,6%. De hecho, los Veintisiete han sido superados por China en los últimos años, aunque en estos momentos el gigante asiático se encuentra ligeramente por debajo.

El informe tiene en cuenta el PIB de todos los países que a día de hoy pertenecen a la UE y no lo hacían en 2004. Si no se tiene en cuenta aquellos que no eran miembros hace 20 años, la economía comunitaria representaba el 24,1% del total del globo y las otras naciones el 1,7%.

Esos países que se unieron más tarde al bloque sí disfrutaron de mejores condiciones como miembros, pues el peso de su PIB en el mundo se elevó hasta el 2,2% en 2024.

Por tanto, el problema viene de los estados con una membresía más longeva en la Unión. El peso de estas economías en el globo ha descendido hasta el 15,4% en 20 años, algo que refleja el problema estructural de los Veintisiete del que se alerta en documentos como el informe Draghi.

El problema del PIB de Europa

De esta forma, el informe de estas dos organizaciones advierte sobre la enorme desaceleración que ha sufrido el PIB de Europa: «El crecimiento económico en Europa ha seguido siendo débil durante los últimos 20 años. La economía de la UE–27 creció a un ritmo medio inferior al 1% anual entre 2005–2009 y 2010–2014».

«En el periodo 2015–2019 se registró un crecimiento ligeramente superior, con una media del 2,2%, tras lo cual llegó la pandemia. En el periodo 2020–2024, el crecimiento fue del 1,1% de media, con previsiones de un crecimiento lento y continuo hasta 2026», explican los analistas.

El informe señala que cada uno de estos periodos ha estado definido por el inicio de diferentes crisis, aunque en algunos años el crecimiento de la UE llegó a situarse entre el 2 y el 3%. Los analistas inciden en que las fases de recesión económica terminaron generando un débil crecimiento promedio a medio plazo.

En el caso de España, la tasa de crecimiento del PIB desde 2018 ha sido ligeramente superior a la media de la UE, pero sufrió una fuerte caída durante la crisis del Covid–19, debido a la alta dependencia del turismo y a decisiones gubernamentales poco efectivas en la gestión de la pandemia.

Además de perder terreno en la producción global, la UE sufre problemas relacionados con el comercio exterior: «La economía europea sigue desempeñando un papel importante en el comercio mundial, todavía muy por delante de la estadounidense, pero cediendo terreno gradualmente a China en la última década».

«La cuota de la UE en el comercio mundial se ha reducido del 18,9% en 2004 al 14,8% en 2024. En comparación, las exportaciones de EEUU representan el 10,8% del comercio mundial y las de China, el 18,1%. Con diferencia, el grupo comercial más importante para las exportaciones extracomunitarias es el de maquinaria y vehículos, con unas exportaciones que alcanzarán los 1.028.000 millones de euros en 2023», apunta el documento.

No obstante, si la Unión ha servido para algo, es para fortalecer las relaciones dentro del continente europeo: «El gran logro de la ampliación de la UE y del funcionamiento del mercado único es el crecimiento del comercio intracomunitario. Mientras que las exportaciones extracomunitarias alcanzan los 2.558.000 millones de euros, las intracomunitarias se sitúan en 4.113.000 millones de euros en 2023, con diversos productos manufacturados, maquinaria y equipos de transporte por valor de 2.545.000 millones de euros (el 62% de las exportaciones intracomunitarias)».

Por tanto, la Unión Europea se encuentra debilitada en un contexto mundial marcado por las guerras comerciales entre bloques y la lucha por la innovación, especialmente en el terreno de la inteligencia artificial. En ese sentido, Europa asume una posición mucho más difícil que otras economías.