El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura a la banca que hará de «contrapeso» a los ataques al sector de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Así lo comparten con OKDIARIO fuentes presentes en las primeras reuniones celebradas esta semana con el recién estrenado en el cargo. Sin embargo, a pesar de la promesa, la banca teme que Cuerpo termine convirtiéndose en «otra Calviño» y les acabe dando un trato incluso peor que el ofrecido por la líder comunista.

A mediados del pasado diciembre, la ahora presidenta del BEI (Banco Europeo de Inversiones) se abrió a una posible revisión del impuestazo a la banca. En un primer momento, para Calviño era lógico «revisar» y «ver si hay que ajustar algunos de los parámetros del nuevo escenario», sin ya «una subida tan rápida de los tipos de interés» ni «de los precios de la energía».

Sin embargo, apenas un par de días después, la entonces vicepresidenta primera negó la mayor: «No hay ninguna novedad. Mis palabras han sido las mismas desde el primer día: están alineadas con lo que se prevé en los textos legales y en los acuerdos de Gobierno».

Y entre esos acuerdos, estaba el claro mantenimiento del gravamen extraordinario «con el objetivo de readaptarlo» una vez expirasen los dos años iniciales de vigencia. Así se lo recordó la política comunista a la socialista haciendo uso de un principio básico del Derecho: pacta sur servanda (lo pactado, obliga), y con su insistente mensaje populista de que «en momento de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar». La máxima de la líder de Sumar fue refutada esta misma semana por el Banco de España cuando confirmó que algunas entidades financieras ingresaron en el tercer trimestre del pasado 2023 el doble de impuestos que hace un año, a pesar de que su resultado de explotación aumentó poco más del 40%.

Revisión del ‘impuestazo’

Ahora, el sucesor designado por la propia Calviño no sólo tantea al sector para modificar el impuestazo ante el varapalo de haberlo prorrogado durante otro ejercicio más sobre los dos previstos de forma inicial. Es más, el propio sector le ha pedido, según ha conocido este periódico, «que el impuesto deje de ser discriminatorio», dado que «ahora no lo pagan ni los pequeños ni los extranjeros». Una solicitud frente a la que Cuerpo «no ha dicho ni sí, ni no». Por ende, no se ha comprometido a nada. Sino que además les ha confirmado lo que ya sabían: que Yolanda Díaz no va a cambiar y va a seguir atacándolos y que él, «intentará hacer de contrapeso».

No obstante la pretendida buena intención de Cuerpo, la banca no se fía del salvoconducto ofrecido, pues temen que Cuerpo se convierta en otra versión reeditada de Calviño y acabe siendo peor aún que Díaz.