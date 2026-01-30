El superávit de la balanza por cuenta corriente de España se ha desplomado un 92% con respecto al año anterior, según la información publicada este viernes por el Banco de España. Esta balanza mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias y se situó con un saldo positivo de 200 millones de euros en noviembre.

En la evolución de la balanza por cuenta corriente correspondiente al undécimo mes del año sobresale el descenso del superávit de la balanza de bienes y servicios, que se redujo hasta los 2.500 millones de euros, frente a los 2.900 millones registrados en noviembre de 2024.

Dentro de este agregado, el saldo del turismo y los viajes también experimentó una ligera moderación, al situarse su superávit en 3.600 millones de euros, frente a los 3.700 millones contabilizados en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la balanza de rentas primaria (que incluye las rentas del trabajo y de la inversión, así como los impuestos sobre la producción y la importación y las subvenciones) y secundaria (que agrupa las transferencias personales, los impuestos corrientes, las cotizaciones y las prestaciones sociales, entre otros conceptos) amplió de forma notable su déficit en noviembre, hasta los 2.200 millones de euros, muy por encima de los 400 millones registrados en el mismo mes del ejercicio precedente.

En cambio, el saldo de la cuenta de capital mostró una evolución positiva, al incrementar su superávit hasta los 1.600 millones de euros, superando los 1.500 millones alcanzados en noviembre de 2024.

Situación de España

De esta forma, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que determina la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, se anotó un superávit de 1.800 millones de euros en el undécimo mes del año 2025, muy por debajo de los 4.000 millones de un año antes,

En cuanto al acumulado de los últimos 12 meses hasta noviembre, la capacidad de financiación de la economía española se situó en el 4% del PIB, frente al 4,4% de un año antes, hasta situarse en términos nominales en los 67.500 millones.

No obstante, se mantiene aún más de un punto porcentual por encima de la media del período precovid 2014-2019 y muy cerca de los máximos históricos del periodo reciente, según destaca el Banco de España.

También en términos acumulados en el último año, la balanza por cuenta corriente registró un superávit del 2,9% del PIB (48.700 millones), inferior al de noviembre de 2024 (3,3% del PIB).