Cuánto cuesta comprar un búnker o refugio antinuclear en España: precios y qué permisos necesitas

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y los misiles volando por el cielo en Oriente Medio están haciendo que los ciudadanos de todo el mundo se teman lo peor con respecto a una próxima Guerra Mundial. A estos hay que sumarle el conflicto diplomático que ha surgido entre Estados Unidos y España a raíz de la decisión electoral de Pedro Sánchez de no cumplir con las obligaciones de cualquier país de la OTAN, que están obligados a intervenir en defensa de otros aliados. El miedo a una posible guerra nuclear está instalado en la población y eso lleva a una pregunta: ¿cuánto cuesta comprar un búnker en España?

El mundo vive días de guerra y con el miedo de los ciudadanos a que se desate la III Guerra Mundial. Mientras Pedro Sánchez y el Gobierno de España miran para otro lado, Estados Unidos e Israel siguen luchando por la democracia contra Irán en un conflicto que puede demorarse semanas. Esto ha provocado una gran incertidumbre en el mundo e incluso países como Chipre han alentado a sus ciudadanos a equiparse con el famoso kit de emergencias por si los ataques procedentes del régimen iraní van a más.

«No sé con qué armas se luchará la III Guerra Mundial, pero la IV GM será luchada con palos y piedras». Esta frase fue pronunciada por Albert Einstein después del empleo de armas nucleares en la II Guerra Mundial; está en la cabeza a día de hoy de muchos ciudadanos que viven con miedo a que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán acabe en una gran guerra en la que se utilicen armas que podrían poner en peligro la Tierra tal y como la conocemos.

Por ello, como es lógico, cada vez que ocurre un conflicto que se mueve en la delgada línea roja entre la paz y la explosión definitiva, en primera plana aparecen noticias relacionadas con los kits de emergencia de la población en caso de colapso mundial o, más aún, los lugares en los que uno se puede proteger en caso de que un país sea objeto de los misiles. En España parece que estamos muy lejos de estos, pero en los últimos días también se ha puesto un tema encima de la mesa: ¿cuánto cuesta un búnker?

¿Cuánto cuesta un búker en España?

A esta pregunta respondió hace poco menos de un año Francisco Márquez, fundador de Underground Building, empresa especializada en estas construcciones, que realizó una entrevista a Idealista. Este empresario se ha centrado en la construcción de refugios contra lo que se denomina agentes peligrosos NBQ (nuclear, biológico y químico) y hace unos meses habló sobre el precio de un búnker en España con motivo del histórico apagón que dejó a España a oscuras en aquel 28 de abril de 2025.

«En el caso de una bomba nuclear, si cae encima de la estructura, no habría posibilidad de supervivencia, pero si cae en las inmediaciones, sí», cuenta Francisco Márquez, que también concedió una entrevista a Radio Huelva en la que informó sobre las principales características que tiene que tener un búnker. Tiene que estar bajo tierra porque es el mejor aislante que existe, debe tener una entrada y salida de emergencia y también un sistema de renovación de aire con filtros NBQ (nuclear, bacteriológico y químico).

Este empresario dejó claro que un búnker «es como un chalet, pero bajo tierra». «También nos piden adaptar sótanos como si fuesen búnkeres, para sobrevivir por si pasa algo», dijo. Sobre el precio de un búnker en España, esta empresa también especifica que dependerá de diferentes factores como el coste de la construcción, excavación y el uso de distintos materiales, que puede subir la factura a entre 50.000 y 180.000 euros. Desde Underground Building también hablan de la posibilidad de comprar un búnker prefabricado que tiene estos precios:

Búnker para dos personas: 15.000 euros.

Búnker para cuatro personas: 25.000 euros.

Búnker para medidas: desde 50.000 euros.

Por lo que respecta a los permisos, para construir un búnker en España tienes que contar con el beneplácito del ayuntamiento de tu localidad. Idealista también informa en un artículo publicado en su página web que «dependiendo del terreno y la profundidad del mismo, puede ser necesario un estudio y sondeo geotécnico del suelo, así como la aprobación de organismos como la Consejería de Medio Ambiente».