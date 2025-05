Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2025: la fecha exacta en CaixaBank, BBVA, Santander, ING y otros

Los bancos españoles adelantarán el pago de las pensiones de mayo a la próxima semana, tal y como vienen haciendo desde la pandemia. La Tesorería General de la Seguridad Social suele pagar en los cuatro primeros días del mes siguiente, pero las entidades financieras se anticipan al pago de los pensionistas que tienen la ‘nómina’ domiciliada. Consulta en este artículo en qué fecha pagarán los bancos las pensiones correspondientes al mes de mayo.

La Seguridad Social se prepara para otro gasto récord en pensiones contributivas en el mes de mayo. Después de invertir 13.515 millones de euros en las nóminas de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad o en favor de familiares del mes de abril, todo hace indicar que en los próximos días se superarán estos registros. Este gasto supuso un 6,3% más que en el mismo periodo del año anterior, en buena parte por la subida del 2,8% confirmada para las pensiones contributivas en 2025.

Esto ha hecho que la pensión media de jubilación se situara en abril en 1.503,3 euros, lo que supone un 4,4% más que en abril de 2024. La pensión de jubilación procedente del Régimen General está en 1.663,2 euros mensuales, mientras que la del Régimen Especial de Trabajadores (RETA) ha superado este año por primera vez en la historia los 1.000 euros, hasta llegar a los 1.007,8 euros. Por ejemplo, la pensión media de viudedad ya está en una media de 933,5 euros al mes, un 4,3% más que en el mismo periodo del año anterior, y la pensión media de incapacidad permanente está en 1.206,32 euros mensuales.

¿Cuándo pagan los bancos las pensiones en mayo?

Como suele ser habitual desde la pandemia, los bancos españoles adelantarán el pago de las pensiones a sus clientes a finales del mes de mayo. La Tesorería General de la Seguridad Social suele efectuar el pago de las contributivas en los primeros cuatro días del mes siguiente. Por ello, las entidades financieras adelantan el pago de las pensiones para allanar el camino a final de mes a los pensionistas que tengan la pensión domiciliada en el banco.

De esta manera, según informa Help My Cash, los clientes que tengan la pensión domiciliada en Bankinter y Evo Banca Inteligente serán los primeros en cobrar este jueves 22 de mayo. El viernes 23 de mayo será el turno de los pensionistas que tengan su ‘nómina’ en Banco Sabadell, Banco Santander, IberCaja o Unicaja Banco.

Dentro del fin de semana pagarán CaixaBank e ING, por lo que el pago de las pensiones llegará ya el lunes 26 de mayo. Este día también pagarán las pensiones BBVA, Abanca o Laboral Kutxa. Los pensionistas de PiBank serán los últimos en cobrar a principios del próximo mes de junio.

Bankinter: 22 de mayo.

Evo Banca Inteligente: 22 de mayo.

Banco Sabadell: 23 de mayo.

Banco Santander: 23 de mayo.

IberCaja: 23 de mayo.

Unicaja Banco: 23 de mayo.

CaixaBank: 24 de mayo.

ING: 25 de mayo.

BBVA: 26 de mayo.

Abanca: 26 de mayo.

Laboral Kutxa: 26 de mayo.

PiBank: primera semana de junio.

Las pensiones no contributivas

En los últimos días del mes, los bancos españoles también adelantarán el pago de las pensiones no contributivas, ya sea de jubilación o invalidez; las reciben las personas con carencias económicas que no han podido cumplir con el mínimo exigible de 15 años de cotización a la Seguridad Social.

En este 2025, las pensiones no contributivas subieron a razón de un 9% hasta quedar fijadas en 7.905,80 euros anuales, que equivalen a 568,70 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Para poder ser beneficiario de una PNC, hay que demostrar una carencia de rentas que no pueden ser superiores durante el periodo del cobro de la pensión a 7.905,80 euros anuales, en función de los miembros que formen parte del núcleo familiar. Las pensiones no contributivas están fijadas en los Presupuestos Generales del Estado y son delegadas a las comunidades autónomas por parte del IMSERSO.