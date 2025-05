Ya hay fecha para el pago de las pensiones de mayo 2025: el día exacto que vas verlo en tu cuenta del banco

Llega el final del mes y con él, una de las preguntas más repetidas entre los pensionistas españoles: ¿cuándo se cobran las pensiones del mes de mayo? Aunque el calendario oficial de la Seguridad Social establece que el pago debe realizarse a mes vencido, es decir, entre los días 1 y 4 del mes siguiente. Sin embargo, la mayoría de entidades bancarias optan por adelantar el pago de las pensiones y como era de esperar, este mes no es la excepción.

La razón de este adelanto al pago de las pensiones en el mes de mayo, y en todos, tiene que ver con un mecanismo llamado cuenta única centralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social. Este sistema permite a los bancos conocer con antelación quiénes son los beneficiarios y cuánto deben recibir. Con esta información, muchas entidades se adelantan al calendario oficial y realizan el ingreso antes de que termine el mes, y aunque muchas entidades tienen previsto el ingreso de la pensión entre el 22 y el 25 de mayo, no podemos olvidar que el 24 y 25 caen en fin de semana, lo que podría provocar ciertos retrasos en función del funcionamiento interno de cada banco. A continuación, detallamos cuándo verás reflejado el dinero en tu cuenta, según tu entidad bancaria.

Ya hay fecha para el pago de las pensiones de mayo 2025

En general, casi todos los grandes bancos adelantan el pago de la pensión a partir de mañana jueves 22 de mayo. Esta fecha será la habitual para entidades como Santander, BBVA, Bankinter, Sabadell, Unicaja, Cajamar o Ibercaja, entre otros. Es decir, si eres cliente de alguno de estos bancos, lo más probable es que el jueves 22 ya tengas disponible tu pensión.

Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, ING prevé realizar el ingreso el viernes 23 de mayo, mientras que Abanca, BBVA y Kutxabank lo harán el domingo 25 de mayo. Aunque los pagos realizados en fin de semana suelen estar disponibles igualmente, algunas transferencias podrían reflejarse finalmente el lunes siguiente, dependiendo del sistema operativo del banco. En el caso de CaixaBank, la fecha prevista es el sábado 24 de mayo, y no se espera ningún retraso, ya que esta entidad ha demostrado en meses anteriores que opera con normalidad en días no laborables.

Si tu banco no aparece en esta lista o tienes alguna duda sobre la fecha exacta, lo más recomendable es consultar directamente con tu oficina o acceder a la aplicación móvil del banco, donde suelen aparecer los movimientos programados con antelación.

¿Y si no cobras en ninguna de estas fechas? Esto es lo que debes hacer

Aunque es poco habitual, pueden producirse retrasos o errores en el ingreso de las pensiones de mayo. Si llega el 4 de junio y no has recibido el abono correspondiente al mes de mayo, el primer paso es acudir a tu entidad bancaria para comprobar si ha habido alguna incidencia técnica o administrativa.

En el caso de que el banco confirme que no hay problemas en su sistema, deberás contactar con la Seguridad Social. Puedes hacerlo de dos maneras: a través de la Sede Electrónica, accediendo al apartado de Sugerencias y quejas, o bien acudiendo personalmente a un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Eso sí, en este último caso necesitarás cita previa, que puedes solicitar por internet o por teléfono.

Es importante no dejar pasar los días si no has cobrado, porque cuanto antes se detecte el problema, más rápido se podrá resolver. Además, este tipo de gestiones suelen acumularse a final de mes, por lo que conviene actuar con cierta rapidez.

La “fecha valor” y su importancia en el ingreso de las pensiones

Un término que suele pasar desapercibido pero que es clave en todo este proceso es la llamada fecha valor. Esta es la fecha máxima que tiene la Seguridad Social para realizar el ingreso oficial, y sirve como referencia para que las entidades bancarias puedan adelantar el pago sin miedo a que se produzcan desfases o errores de coordinación.

Gracias a este sistema, la Tesorería General de la Seguridad Social puede informar con varios días de antelación a los bancos sobre quiénes van a cobrar y cuánto deben recibir. A partir de ahí, cada entidad organiza sus propios calendarios de pagos. Algunas se rigen estrictamente por el día 22, mientras que otras prefieren esperar al último momento hábil antes de fin de mes.

Este adelanto, aunque no es obligatorio por ley, se ha convertido en una práctica habitual que beneficia a millones de pensionistas. A pesar de ello, conviene recordar que la única fecha legalmente garantizada es la que va del 1 al 4 de junio. Todo lo que se perciba antes de ese intervalo es, técnicamente, un adelanto voluntario por parte del banco.

Por último, y para evitar disgustos innecesarios, es recomendable revisar con regularidad tu cuenta bancaria durante los últimos días del mes. Si cuentas con la aplicación móvil de tu entidad, incluso puedes configurar notificaciones automáticas para saber en el momento exacto en que se realiza el ingreso.