Criteria, el holding empresarial de La Caixa, va a vender sus participaciones en entre 60 y 70 empresas cotizadas dentro de su nuevo plan estratégico. Se trata de participaciones minoritarias con las que no tiene influencia en la gestión de estas compañías, radicadas en Europa y Estados Unidos.

Actualmente, Criteria tiene posiciones en 90 empresas y quiere reducir su cartera a entre 20 y 30 posiciones como máximo. Se trata de lo que el holding denomina «cartera de diversificación», que va a cambiar su filosofía: de tener posiciones pequeñas en muchas empresas se va a pasar a tener posiciones más relevantes en menos compañías. Ejemplos de las nuevas inversiones en esta cartera son las recientes compras del 3% de Puig en su salida a Bolsa o del 9,4% de ACS.

Los nombres de las empresas que va a poner a la venta no son públicos porque, al no llegar al umbral mínimo de capital, Criteria no tiene obligación de hacer públicas sus posiciones.

A pesar de estas ventas, la cartera de diversificación va a subir su peso en el conjunto del holding, desde el 13% al 25% del patrimonio. Lo cual supone pasar de 3.000 a 10.000 millones de euros dentro del objetivo global de Criteria de alcanzar unas inversiones totales de en torno a 40.000 millones (actualmente es de 27.000).

«Van a ser inversiones en empresas cotizadas diversificadas por geografías y por sectores. No serán inversiones troncales, pero sí influyentes en la gestión, y no de largo plazo. Vamos a rotar la cartera, no necesariamente cada año, pero sí quizá cada cinco», según fuentes de Criteria. Los sectores en los que invertirá son tecnología (donde incluye a ACS, a la que califica de «constructora tecnológica»), farmacia, biofarma y retail.

El incremento de esta cartera se hará en detrimento de la estratégica o troncal, que es donde se incluyen las grandes participaciones de La Caixa. El peso de este portafolio se reducirá del 74% del total al 55%, pero, al incrementarse el tamaño de las inversiones, esto implica que crecerá de 19.000 a 22.000 millones.

Ahí se encuadran actualmente el 31% de CaixaBank -que no puede superar por la normativa del BCE-, el 27% de Naturgy y el 10% que alcanzó la semana pasada en Telefónica en cumplimiento del acuerdo global al que llegó el presidente de Criteria, Isidro Fainé, con el Gobierno.

Naturgy, la prioridad

Naturgy es ahora mismo el gran quebradero de cabeza de Fainé tras la renuncia de la emiratí Taqa a lanzar una OPA conjunta con Criteria por el elevado precio que debía pagar a los fondos CVC y GIP, y porque a cambio no iba a tener ninguna influencia en la gestión. Las fuentes citadas aseguran que el holding va a buscar un nuevo socio para dar salida a los fondos presentes en el capital de la gasista, proceso en el que se encuentra inmerso en estos momentos.

Según las fuentes, «buscamos un accionariado en Naturgy que sea estable, alguien que quiera entrar en el capital de acuerdo con el plan a largo plazo que queremos lanzar en la empresa. Empezamos negociaciones con un accionista [Taqa] que podía ir por ese camino, pero se rompieron; es la vida empresarial. Ahora, vamos a explorar otras alternativas».

«Nos gusta participar con otro socio, no en solitario, vamos a explorar todas las alternativas que sean posibles. Estamos abiertos de manera positiva a cualquier tipo de accionista que permita el crecimiento», lo cual implica que no tiene por qué ser un socio industrial, sino que pueden ser fondos de inversión. «Naturgy tiene un gran management, buscamos el accionista o accionistas que nos permitan realizar este proyecto», continúan las fuentes, y añaden que lo buscarán «lo más pronto posible, aunque lo vamos a hacer con tranquilidad».